E a Palma de Ouro de 2019 vai para… Bong Joon Ho e seu ‘Parasite’, com prêmio para ‘Bacurau’

Palma de Ouro: “Parasite”, de Bong Joon Ho

Grand Prix: “Atlantique”, de Mati Diop

Curta-Metragem: “La distance entre le Ciel et nous”, de Vasilis Kekatos

Direção: Jean-Pierre e Luc Dardenne, por “O jovem Ahmed”

Atriz: Emily Beecham, por “Little Joe”

Ator: Antonio Banderas, por Dor e glória”

Roteiro: Céline Sciamma, por “Portrait de une jeune fille en feu”

Prêmio do Júri: “Les Misérables”, de Ladj Ly, e “Bacurau”, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

Menção especial: “It must be Heaven”, de Elia Suleiman

Troféu Caméra d’Or (Filme de estreia): “Nuestras madres”, de César Diaz

Prêmio L’Oeil d’Or de Melhor Documentário: “For Sama”

Prêmio da Crítica: “It Must Be Heaven”

Prêmio do Júri Ecumênico: “A hidden life”