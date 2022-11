Dupla vitória pra animação brasileira em Chicago

RODRIGO FONSECA

Rolou uma vitória dupla para o Brasil no 39° Chicago International Children’s Film Festival, nos EUA: na competição de longas-metragens animados, “Perlimps”, de Alê Abreu, ficou com o 1° lugar, e “Meu AmigãoZão: O Filme”, de Andres Lieban, ficou em 2°. Lançado em Annecy, em junho, a aventura pilotada por Alê será exibida neste sábado, no Estação Net Gávea, às 16h. Já a fantasia sobre amizade arquitetada por Lieban está em cartaz no Globoplay.

Em “Perlimps”, o diretor de “O Menino e o Mundo” (indicado ao Oscar em 2016) conta com um elenco de vozes de peso, sendo que seus protagonistas ganham o gogó de Giulia Benite (a Mônica dos filmes “Lições” e “Laços”) e Lorenzo Tarantelli. Há espaço ainda para Stênio Garcia, numa brilhante composição. Sua narrativa se desenrola a partir da jornada de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. A trilha musical do filme é assinada por André Hosoi, e o desenho de som pelo grupo musical O Grivo.

No longa “Meu AmigãoZão”, derivado de uma série homônima, os guris Yuri, Lili e Matt estão apavorados, pois seus pais vão mandá-los para uma colônia de férias, onde, pela primeira vez, eles terão que passar o dia inteiro longe de casa, sem a família e com crianças que nunca viram antes. Unem-se, então, a seus Amigãozões: Golias, Nessa e Bongo e, juntos, refugiam-se num mundo de fantasia que parece ter sido feito especialmente para eles, repleto de ambientes fantásticos e criaturas difíceis de serem definidas. Todos se divertem até que conhecem Duvi Dudum, uma criatura sombria, capaz de assumir diferentes formas muito sedutoras para conseguir o que quer: separar a turma. O trabalho de Guilherme Briggs dando a voz a Duvi é impecável.

Falando em animação… em sua reta final, o 37° Festival de Mar Del Plata exibe “Pinóquio”, de Guillermo Del Toro, neste sábado, na Argentina, sedimentando a visibilidade do filme antes de sua estreia na Netflix, em dezembro.

p.s.: Neste sábado, às 14h, a Globo exibe “Um Príncipe em Nova York” (1988), de John Landis, com Eddie Murphy dublado por Waldyr Sant’Anna.