‘Drive’ é a atração cinéfila desta terça

RODRIGO FONSECA

Onze anos depois de sua consagração, “Drive”, que transformou Ryan Gosling num astro, está na grade do Globoplay. Em 2011, esse thriller sobre quatro rodas deu a Nicolas Winding Refn o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. À época de sua incursão cannoise, ninguém deu muita bola para a participação de Refn entre os concorrentes, com algo que parecia ser um filme de corrida estilizado, e só. Um filme sobre um dublê especializado em pilotagem que, à noite, dirige pra assaltantes em roubos arrojados. Duas semanas antes, o produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, da RT Features, cantara aqui pro P de Pop a pedra filosofal: “Se liga nesse longa-metragem do Refn, pois só se fala dele nos bastidores da indústria, dizendo-se ser uma surpresa”. O xará falou, tá falado: o Estadão ficou ligado e foi pra projeção cheio de curiosidade. Já nas primeiras sequências a evocação à década de 1980, com especial alusão a “Atraídos Pelo Perigo” (“No Man’s Land”, 1987), de Peter Werner, já serviu como uma preciosa “fábula de apresentação”, termo técnico da escrita de roteiro para a introdução de personagens. Na sequência, o Palais des Festivals deleitou-se ao ver Gosling num papel sem nome – chama-se apenas O Motorista – num devir samurai, taciturno e focado, disposto a tudo para conseguir paz para a mulher por quem está apaixonado (Carey Mulligan). Esta tem um filho com um marginal fracassado (Oscar Isaac) que, num vacilo, atrai a antipatia de um exótico gângster, Bernie Rose, papel que tirou a poeira há anos depositada sobre os ombros de Albert Brooks. O comediante por trás de “Relax” (1985) e “Um Visto Para o Céu” (1991) fez ali uma interpretação magistral, coroada com uma indicação ao Globo de Ouro, num papel sem riso, pautado pela vilania. Num determinado momento, o Motorista, em meio ao conserto de um carro, cheio de graxa nos dedos, tromba com Bernie pela primeira vez, que lhe estende a mão para um cumprimento. Gosling, impávido, apenas olha e diz: “Minhas mãos estão sujas”. Brooks devolve o olhar e crava: “As minhas também”, referindo-se ao histórico de crimes em seu passado. Dali pra frente, um choque de forças vai se estabelecer diante do olho da plateia. Seu primeiro público, o de Cannes, saiu chocado com a maneira como Refn conseguiu extrair poesia de uma matéria tão desgastada quanto as histórias de acerto de contas.

Refn já havia demonstrado potência em seu “Pusher” (1996) e no poderoso “Valhalla Rising” (“Guerreiro Silencioso” por aqui), de 2009, também na grade da Amazon Prime, com Mads Mikkelsen em estado de graça. Mas estes, assim como “Bleeder” (1999) e o agigantado “Bronson” (2008), eram mais estudos sobre a violência do que exercícios de gênero. “Drive”, não. Era um misto dos dois e algo além. Acabou que o realizador saiu de Cannes laureado por um júri presidido por Robert De Niro. Baseada em romance de James Sallis, essa tensa produção de US$ 15 milhões faturou US$ 77 milhões e ainda concorreu ao Oscar de edição de som, configurando-se como um cult instantâneo, que hoje comemora dez anos sob os auspícios da www.mubi.com, a plataforma de curadoria humanizada. Refn fez ainda mais duas joias: “Só Deus Perdoa” (2013) e “Demônio de Neon” (2016), ambos lançados por Cannes. Tem ainda a série “Muito Velho Para Morrer Jovem” (2019), também na Amazon Prime.