‘Dois Irmãos’: uma lavoura aberta pra Globoplay

RODRIGO FONSECA

Dia 7 de setembro é a data de estreia de “Independências”, a nova minissérie de Luiz Fernando Carvalho, midas da imagem que nos deu o maior filme brasileiro deste século, “Lavoura Arcaica” (2001), e tem uma adaptação de “A Paixão Segundo GH”, com Maria Fernanda Cândido, para tirar do forno. Seu olhar decolonizador sobre D. Pedro I foi feito pra TV Cultura, em 16 episódios, com base na pesquisa do jornalista José Antonio Severo. Bisbilhotando streamings à cata de seus trabalhos, o P de Pop encontrou outro marco do diretor, “Dois Irmãos” (2017) – uma espécie de versão amazônica da parábola de Caim e Abel, na grade da Globoplay. Tá tudo lá, pra se ver de uma tacada, em dez episódios.

É difícil ver o que Luiz Fernando lapidou sem evocar o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), teórico da efemeridade, segundo o qual “para ser feliz há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis: um é segurança e o outro é liberdade, pois você não consegue ser feliz e ter uma vida digna na ausência de um deles, uma vez que segurança sem liberdade é escravidão, e que a liberdade sem segurança é um completo caos”. “Liberdade” e “segurança” são traduzidos às avessas na obra literária homônima de Milton Hatoum, de onde vem “Dois Irmãos”. Na Globo, o livro deslizou da prosa ao audiovisual no calor do magma do melodrama. Nas páginas do romance, as palavras pinçadas por Bauman, como signos dos fenômenos humanos, são substituídas por “incompletude” e “incerteza”. No texto de Hatoum não existe uma moral plena, tudo era líquido como as águas do Rio Negro ou como os amores de Bauman. Mas o episódio um da novíssima criação do realizador de “Velho Chico” (2016) troca essa liquidez por algo de sólido – talvez fosse melhor chamar de Moderno – ou até de perpétuo (tema central da TVgrafia de Carvalho), na opção por centrar o abre-alas do produto no patriarca, um Adão caído… no caso, Adão mascate, Adão de um Líbano muçulmano, dos Antigos, mas eterno. Halim é a gênese, o Gênesis de uma nova e provocante representação de Brasil.

Amparado de cabo a rabo por uma montagem helicoidal, que corre em torno de si, fazendo-se vívida em nosso olhar pela sensorialidade e pelas idas e vindas a um velho num rio (Antonio Fagundes, numa condição quase salomônica), “Dois Irmãos” abriu sua trajetória pela televisão pelo heroísmo romântico do futuro pai dos protagonistas (vividos por Matheus Abreu e Cauã Reymond): o vendedor ambulante Halim. Três atores debruçam-se sobre ele no capítulo 1: o titã Fagundes, o ótimo Bruno Anacleto e um Antonio Calloni no mais absoluto estado de graça, capaz de dragar cada segundo da minissérie para si. Ficou a (boa) sensação de que estávamos sendo apresentados ao primeiro cidadão de um Éden fluvial, ao Adão daquele mundo arcaico nas convenções morais e na segregação não a diferenças individuais, mas a união delas. Afinal de contas, lá convivem libaneses, judeus, marroquinos. Tudo ok na permanência deles, mas na miscigenação entre eles, como comprova o desejo de Halim de se casar com Zana (papel defendido com garbo de heroína trágica por Juliana Paes). Zana é a força criadora, a Eva daquele Paraíso a ser conspurcado pela serpente da inveja e do recalque.

Pontuada por frases quase filosóficas sobre a fala por vezes gaga do Tempo (outro muso de Carvalho), a versão de Maria Camargo para o romance de Hatoum deixa transbordante para o olhar quase teológico do aclamado diretor uma dimensão bíblica de fraternidade em fúria. Fraternidade essa cindida na ponta da faca do ressentimento. O que falta de Moral castradora no livro sobra na minissérie, não por uma repaginação do universo de Hatoum mas por uma inteligente opção de se jogar uma lupa sobre o mais rejeitado dos personagens. Halim é o esteio daquele lar em coma, que vai agonizar até os anos 1980, sobretudo durante a ditadura. Por isso, Maria e Carvalho nos deixaram cientes de onde tudo vem, de quem é a costela de onde brota o devir daquela Babel florestal. Uma Babel assombrada pela luta de irmão contra irmão. E Carvalho narra esse confronto fraterno pontuando-o com uma viagem cinematográfica por imagens de arquivo raras de Manaus nos anos 1920.

Logo na abertura, vemos uma estrutura de “Velho Testamento” bem parecida com a que Carvalho fez em “Lavoura Arcaica”. Mas houve uma quebra, para o riso, na presença do afetado casal Estelita e Abelardo, vividos por um Emílio Orciollo Netto com o espírito (e a graça) do grande palhaço italiano Totò e por uma Maria Fernanda Cândido serelepe, nos moldes da Dercy Gonçalves das chanchadas. Eles são a parte bufa, cômica de um projeto de Brasil diferente do que a TV costuma retratar. Mas é um Brasil real. É difícil o realismo sobreviver ao barroco de Carvalho, mas o texto de Maria venceu esse duelo e respingou realismo – quase psicológico, na parte do jovem Halim – num saturado balé de contrastes. E Cauã nos dá uma atuação tonitruante, que troveja ambição e coragem.

Olha lá no Globoplay, com respeito, e, a partir do dia 7, antenas ligadas em “Independências”, que também tem Fagundes no elenco. E, ó… tem “Os Maias” (2001), de Luiz Fernando, no streaming da Globo também, com Fábio Assunção em estado de graça.

p.s.: Sempre atento à diversidade das estéticas documentais, o Globoplay incluiu “ALICE GUY-BLACHÉ: A HISTÓRIA NÃO CONTADA DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO” (“Be Natural: The Untold Story Of Alice Guy-Blaché, 2018), de Pamela B. Green, em sua grade. Cannes suspirou com a luta de Pamela, uma prolífica produtora, também documentarista, para filmar a luta contra o sexismo da pioneira da ficção nas telas, responsável pelo memorável “A Fada dos Repolhos”. Levantou US$ 200 mil no Kickstarter, num financiamento coletivo, a fim de dar voz à obra de Guy-Blanché (1873-1968), tendo Jodie Foster como narradora.

p.s.2: Projeto de programação artística e articulação entre criadores de diferentes países, o Câmbio Festival está ocupando a Sede da Cia dos Atores, na Lapa, com residências e apresentações culturais. Duas obras audiovisuais fazem parte da programação: “Redação em Chamas”, que será exibida no dia 4 de setembro, às 20h, e “Round Midnight — A little bit after”, dia 18 de setembro, às 20h. As criações serão apresentadas na laje da sede, numa “tela de cinema”, com a presença dos artistas, numa noite especial, entre pizzas e drinques. Com curadoria e produção de Cesar Augusto e Jonas Klabin, o projeto volta a realizar edição presencial, depois de atividades virtuais em 2020 e 2021, em meio à pandemia.