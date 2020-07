Documentário brasileiro é + Na Real_Virtual

Rodrigo Fonseca

Nas veredas da ficção, o cinema mundial atravessa penosamente este 2020 de pandemia com poucas vitórias de timbre social – como a vitória da joia iraniana “There Is No Evil” na disputa pelo Urso de Ouro de Berlim -, um único blockbuster com B maiúsculo – “Bad Boys Para Sempre” – e muita espera pelo novo experimento autoral de Christopher Nolan: “Tenet”. Na seara documental, entretanto, os maiores festivais do setor conseguiram se reinventar online, como é o caso do Visions du Réel. Este mobilizou a web numa homenagem à diretora francesa Claire Denis (“Minha Terra África”). Já o DocLisboa promete brilhar no fim do ano, engatilhando um tributo ao cinema da Geórgia, de 22 de Outubro a 1 de Novembro, na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema. Por aqui, o É Tudo Verdade realizou, via www.spcineplay.com.br, uma mostra de dez cults de mulheres documentaristas – um dos eventos mais relevantes do primeiro semestre para a cinefilia nacional. Este mês, as múltiplas estéticas de apreensão, representação e invenção da realidade ganha um reforço a mais – e de peso – com o obrigatório seminário Na Real_Virtual. Organizado sob a curadoria (e a mediação) do crítico Carlos Alberto Mattos e do cineasta Bebeto Abrantes, o simpósio, produzido por Marcio Blanco, vai ocorrer online, de 20 de julho a 14 de agosto, às segundas, quartas e sextas. Participarão os documentaristas Belisario Franca, Cao Guimarães, Carlos Nader, Emilio Domingos, Gabriel Mascaro, João Moreira Salles, Joel Pizzini, Marcelo Gomes, Maria Augusta Ramos, Petra Costa, Rodrigo Siqueira e Walter Carvalho. Para conhecer a joia teórica o que Mattos e Bebeto lapidaram, basta acessar https://imaginariodigital.org.br/real-virtual/2020.

O cardápio contempla as seguintes questões, filmes e diretores:

Dia 20/7 – Observar o mundo – Maria Augusta Ramos. Filme: Seca

Dia 22/7 – A imagem questionada – João Moreira Salles. Filme: No Intenso Agora

Dia 24/7 – A poética do simples – Cao Guimarães. Filme: A Alma do Osso

Dia 27/7 – O tempo como matéria – Carlos Nader. Filme: Homem Comum

Dia 29/7 – O eu filmado e minha família – Petra Costa. Filme: Elena

Dia 31/7 – Retratos de artistas – Walter Carvalho. Filme: Iran

Dia 3/8 – Nos baús da História – Belisario Franca. Filme: Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil

Dia 5/8 – O filme-ensaio – Joel Pizzini. Filme: 500 Almas

Dia 7/8 – Estratégias narrativas – Gabriel Mascaro. Filme: Doméstica

Dia 10/8 – Por um cinema híbrido – Rodrigo Siqueira. Filme: Orestes

Dia 12/8 – Quando o real vira ficção – Marcelo Gomes. Filme: Viajo porque Preciso, Volto porque te Amo

Dia 14/8 – A periferia no centro – Emílio Domingos. Filme: Favela é Moda

Em 2019, Mattos encabeçou a Ocupação Eduardo Coutinho, em SP, e lançou um livro seminal sobre estratégias de documentar, dedicado à obra e à vida do realizador de “Edifício Master” (2002). Sua pesquisa sobre Coutinho é primorosa e seu texto, uma aula de concisão e de argumentação, sem esturricar palavras nem se besuntar em advérbios. Já Bebeto – atualmente envolvido no projeto documental “Me Cuidem-se”, com Cavi Borges – tem no currículo poemas em forma de filme como “Caminho do Mar” (2018). Os dois conversaram com o P de Pop sobre o Na Real-Virtual e sobre a cartografia das narrativas documentais no Brasil e no mundo.

Que imagem de Brasil esses 12 filmes selecionados apresentam… ou criam? Que Brasil ainda está fora de quadro em nosso documentário? E o quanto o quadro hoje existente nas telas modifica a nossa realidade?

Bebeto Abrantes: Esses 12 filmes apresentam e (re)criam a imagem da diversidade, da complexidade e da desigualdade histórica de nossa formação social. Um filme como SECA, de Maria Augusta Ramos, reinterpreta o secular problema nordestino da falta de acesso à água. MENINO 23, de Belisario Franca, revela um dos infindáveis episódios de apagamento, ou esquecimento histórico, tão característicos e reveladores da perversa condição Brasil. Ao mesmo tempo, o conjunto de filmes do seminário nos informa sobre as enormes potencialidades do Brasil e sua gente. É o que nos traz IRAN, de Walter Carvalho, diretor dedicado a destacar perfis de grandes artistas, como o ator Irandhir Santos. Ou mesmo A ALMA DO OSSO, de Cao Guimarães, e HOMEM COMUM, de Carlos Nader, que revelam a grandeza e o encantamento de pessoas comuns, cidadãos com uma trajetória de vida simples mas marcante. Muitos Brasis ainda estão fora de quadro. Quando entramos e observamos a vida para além de nossa condição, para além de nossa bolha sociocultural, surpreendemo-nos com a riqueza de modos de vida existentes. O grande lance é acreditarmos e nos interessarmos pelos OUTROS, pelos nossos fora-de-quadros. Esse talvez seja o grande mérito do filme FAVELA É MODA, de Emílio Domingos e de sua trilogia voltada para a vida nas comunidades periféricas cariocas. Ou mesmo, o filme-ensaio 500 ALMAS, de Joel Pizzini, sobre a história e a cultura dos Guató, etnia que vive na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Parodiando Paulo Freire: o cinema não modifica a realidade, o cinema modifica as pessoas, e estas, sim, modificam a realidade. Sim, esses 12 filmes do documentário contemporâneo brasileiro, junto com outros tantos produzidos ao longo dos últimos 20 anos, têm enriquecido e modificado muita gente, difundido novos valores e novas percepções de nossa história. Em consequência, têm ajudado a se pensar e construir um Brasil melhor e mais crítico. Esse inclusive é um dos motivos pelos quais o cinema brasileiro, o nosso audiovisual, tem sido atacado e desmontado de forma virulenta por esse (des)governo. Mas não conseguirão. Experiências históricas anteriores e nossa vontade inquebrantável de continuar fazendo, como o próprio NA REAL_VIRTUAL, comprovam nossa afirmação.

Maria Augusta Ramos é uma cineasta de prestígio mundial, tendo sido premiada na Berlinale, em 2018, com “O Processo”. O que “Seca” aponta em sua obra?

Carlos Alberto Mattos: Maria Augusta tem aplicado o seu método do cinema observacional a diferentes tipos de realidade. Se em BRASÍLIA – UM DIA EM FEVEREIRO, seu primeiro filme, ela revelou com sutileza a dinâmica das classes sociais no cotidiano da capital do país, em JUSTIÇA e JUÍZO descortinou o aspecto teatral da Justiça em seus recintos formais. Já em O PROCESSO, a diretora flagrou uma ação definidora para os destinos do país, assim concretizando o ideal do cinema direto, que é acompanhar o desenrolar de uma crise em tempo real e sem intervenções. SECA leva esse procedimento a um cenário muito distinto do que se via nos filmes anteriores da cineasta. Esse road-doc comprova a versatilidade do cinema de observação, adequando-se ao ritmo da vida no sertão. No entanto, Maria Augusta segue fiel ao seu estilo, marcado pelo rigor formal, a câmera quase sempre fixa, o enquadramento preciso e a exploração inteligente dos espaços filmados.

Que gêneros e subgêneros do documentário passam pelo seminário e que filões o Brasil hoje mais persegue nas telas?

Bebeto Abrantes: Essa primeira edição do NA REAL_VIRTUAL – fazemos votos que a próxima seja presencial – apresentam apenas algumas das estratégias de abordagem e construção do real do documentário contemporâneo brasileiro. Observar o mundo, esse é o lema que Maria Augusta Ramos tem seguido em seus filmes. Trata-se de uma das poucas diretoras e diretores que seguem os princípios do Cinema Direto em nosso país. Já Petra Costa, com seu belíssimo ELENA, nos traz a subjetividade individual e familiar para as telas. Seu filme representa bem essa faixa do documentário brasileiro, na qual o EU filmado é matéria prima para o filme documental. Nem sempre foi assim. Se olharmos, por exemplo, a produção do Cinema Novo, constataremos que seu foco eram as classes e grupos socials. Aos poucos, o interesse dos cineastas pelas individualidades foi crescendo. Hoje, mais do que isso, as subjetividades dos próprios diretores ganharam status de tema para filmes. Enfim, NA REAL_VIRTUAL levanta e debate um amplo painel de gêneros e estilos da produção documental brasileira. Persegue-se antes de tudo a diversidade de olhar e estratégias de apreensão do real.

Carlos Alberto Mattos: A riqueza do documentário brasileiro nos últimos 25 anos tem sido um dos orgulhos do nosso cinema. As formas de abordagem, os dispositivos e as estratégias se diversificaram, especialmente na década de 2000, que considero a primavera do documentário entre nós. Hoje as correntes mais interessantes são aquelas que herdaram vínculos com a videoarte, o experimentalismo, o filme-ensaio e o diálogo com a ficção. Nesse sentido, vale destacar a presença no seminário de realizadores como Cao Guimarães, um artista visual múltiplo que traz para o documentário uma “poética do simples”, burilada na sua videoarte; João Moreira Salles e Joel Pizzini, ensaístas sofisticados sempre em busca de novos formatos; Rodrigo Siqueira, que vem experimentando diferentes interfaces entre documentário e ficção; ou ainda Marcelo Gomes, que, junto com Karim Aïnouz, acoplou os dois registros de forma tão inusitada em VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO.

Filmes de prestígio como o mineiro “Arábia” deixam visível o contágio do real em nossa ficção. Mas o quanto de ficção contagia os filmes dessa seleção e onde a fábula suplanta o fato?

Carlos Alberto Mattos: Existe um pouco de ficção em todo documentário a partir do momento em que este também é uma construção dramatúrgica, só que a partir desse difuso material a que chamamos de realidade. Na programação do seminário temos, por exemplo, HOMEM COMUM, de Carlos Nader, que é uma meditação sobre o tempo e o próprio estatuto do documentário, acrescido de uma camada ficcional que dialoga com Carl Dreyer. VIAJO POR QUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO é um típico caso em que acontece a superação do fato pela fábula, na medida em que as imagens feitas anteriormente para um documentário são ressignificadas no âmbito de uma história romântica e subjetiva inventada pelos diretores. Por sua vez, ORESTES, de Rodrigo Siqueira, funde os registros da ficção, do psicodrama e do documentário numa obra que explora o melhor de cada registro. Esse trânsito entre o real e o imaginado é um tesouro do documentário contemporâneo, e o Brasil tem sido fértil em desenterrá-lo.

