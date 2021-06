.Doc de Karim e inédito da RT em Cannes

Rodrigo Fonseca

Vai ter Brasil em dose dupla no Festival de Cannes de 2021, com as grifes de Rodrigo Teixeira e de Karim Aïnouz, parceiros no lá premiado “A Vida Invisível” (Prix Um Certain Regard de 2019), que, agora, voltam separadamente, em seções diferentes. Teixeira e sua RT Features integram a produção de “Bergman Island”, da diretora francesa Mia Hansen-Løve, que disputa a Palma de Ouro com um elenco liderado por Mia Wasikowska, Tim Roth e Vicky Krieps. Aïnouz foi para uma sessão especial com “O Marinheiro da Montanhas”, sobre a relação de sua mãe, Iracema, uma pesquisadora de algas marinhas egressa do Ceará, e seu pai, um médico argelino, nos EUA, nos anos 1960. Estima-se que outras surpresas nacionais hão de pipocar na semana que vem, em mostras paralelas, como a Quinzena dos Realizadores e a Semana da Crítica. Mas as atenções da cinefilia global se voltam agora para a poderosa seleção arquitetada por Thierry Frémaux e sua equipe curatorial para a briga pela Palma, que terá Spike Lee como presidente do júri, durante a maratona de exibições, agendada de 6 a 17 de julho.

Wes Anderson e seu “The French Dispatch” anunciado pela seleção do ano passado, abortada pela covid-19, vai concorrer agora, fazendo uma ode ao jornalismo. Assim como “Benedetta”, do holandês Paul Verhoeven, no qual Virginie Efira vive uma freira do século XVII, dotada de poderes especiais, que vive uma paixão homoafetiva. Logo após a projeção do longa de abertura, “Annette”, de Leos Carax, Cannes vai receber Mia e outras três mulheres diretoras na peleja por troféus: a húngara Ildiko Enyedi (com “The Story Of My Wife”) e as francesas Catherine Corsini (“La Fracture”) e Julia Ducournau (“Titane”).

Entram em concurso trabalhos inéditos de queridinhos do evento, como Nanni Moretti, de volta com “Tre Piani”; François Ozon, que regressa com “Tout S’Est Bien Passé”, sobre eutanásia; e Asghar Farhadi, de volta à Croisette com “Un Héros”; Jacques Audiard, que vai lançar por lá “Les Olympiades” (“Paris 13th District”). Sean Penn também vai brigar por láureas, apoiado no talento de Josh Brolin em “Flag Day”.

Entre as principais apostas deste ano destacam-se “Memória”, em que o fabulista tailandês Apichatpong Weerasethakul emprega o talento de Tilda Swinton para explorar a riqueza sensorial da América Latina, a partir da Colômbia; e “Lingui,” Mahamat-Saleh Haroun. Neste drama, o cineasta chadiano conhecido por “O Homem Que Grita” (Prêmio do Júri em solo cannoise, em 2010) narra o conflito de uma mulher muçulmana diante da decisão de sua filha adolescente de abortar uma gravidez.

Novos filmes devem integrar a Croisette, uma vez que Frémaux, delegado geral do evento, já anunciou que haverá um blockbuster americano na seleção de longas exibidos ao ar livre, na praia. E haverá um longa de abertura a ser revelado em breve. Ontem foi anunciada a escolha de Jodie Foster como homenageada da maratona francesa, a receber a Palma Honorária por sua oscarizada carreira como atriz, seu respeitável currículo como diretora e seu ativismo.

COMPETIÇÃO

“Ahed’s Knee,” Nadav Lapid

“Annette,” Leos Carax (longa de abertura)

“Benedetta,” Paul Verhoeven

“Bergman Island,” Mia Hansen-Løve

“Casablanca Beats,” Nabil Ayouch

“Compartment No. 6,” Juho Kuosmanen

“Drive My Car,” Ryûsuke Hamaguchi

“Everything Went Fine,” Francois Ozon

“The French Dispatch,” Wes Anderson

“A Hero,” Asghar Farhadi

“La fracture,” Catherine Corsini

“Lingui,” Mahamat-Saleh Haroun

“Memoria,” Apichatpong Weerasethakul

“Nitram,” Justin Kurzel

“Paris, 13th District,” Jacques Audiard

“Par un Demi Clair Matin,” Bruno Dumont

“Petrov’s Flu,” Kirill Serebrennikov

“Red Rocket,” Sean Baker

“The Restless,” Joachim Lafosse

“The Story of My Wife,” Ildikó Enyedi

“Three Floors,” Nanni Moretti

“Titane,” Julia Ducournau

“The Worst Person in the World,” Joachim Trier

“Flag Day,” Sean Penn

UN CERTAIN REGARD

“Moneyboys”, C.b Yi

“Blue Bayou”, Justin Chon

“Freda”, Gessica Généus

“Delo (House Arrest)”, Alexey German Jr.

“Bonne Mère”, Hafsia Herzi

“Noche De Fuego”, Tatiana Huezo

“Lamb”, Valdimar Jóhansson

“Commitment Hasan”, Hasan Semih Kaplanoglu

“After Yang”, Kogonada (Usa)

“Let There Be Morning”, Eran Kolirin

“Unclenching The Fists”, Kira Kovalenko

“Women Do Cry”, Mina Mileva e Vesela Kazakova

“Rehana Maryam Noor”, Abdullah Mohammad Saad

“Great Freedom”, Sebastian Meise

“La Civil”, Teodora Ana Mihai

“Gaey Wa’r”, Na Jiazuo

“The Innocents”, Eskil Vogt

“Un Monde”, Laura Wandel

CANNES PREMIERE

“Evolution,” Kornel Mundruczo

“Cow,” Andrea Arnold

“Deception” OR “Tromperie,” Arnaud Desplechin

“Hold Me Tight,” Mathieu Almaric

“In Front of Your Face,” Hong Sang-soo

“Love Songs for Tough Guys,” Samuel Benchetrit

“Mothering Sunday,” Eva Husson

“Val,” Ting Poo and Leo Scott

FORA DE COMPETIÇÃO

“Aline, the Voice of Love,” Valerie Lemercier

“Babi Yar. Context,” Sergei Loznitsa

“Bac Nord,” Cédric Jimenez

“Emergency Declaration,” Han Jae-Rim

“In His Lifetime” OR “De son vivant,” Emmanuelle Bercot

“Stillwater,” Tom McCarthy

“The Velvet Underground,” Todd Haynes

SPECIAL SCREENINGS

“Black Notebooks,” Shlomi Elkabetz

“H6,” Yé Yé

“Jane by Charlotte,” Charlotte Gainsbourg

“JFK: Through the Looking Glass,” Oliver Stone

“Mariner of the Mountains,” Karim Aïnouz

“Baby Yar. Context.” Sergei Loznitsa

“The Year of the Everlasting Storm,” Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayar, David Lowery, and Apichatpong Weerasethakul

MIDNIGHT SCREENINGS

“Bloody Oranges,” Jean-Christophe Meurisse