Diversidade animada em Annecy

Rodrigo Fonseca

Com duas produções brasileira em concurso na mostra Contrechamp, a paulista “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente” e a baiana “Meu Tio José”, o Festival de Annecy, a maratona de maior prestígio na indústria da animação, chega ao fim neste sábado, na França, celebrando a diversidade nas identidades de gênero e na orientação sexual e consolidando a força do stop motion em tramas com ar de fábula. Bonecos com formas de bichos são animados quadro a quadro no tocante longa-metragem “Even Mice Belong In Heaven”, da dupla tcheca Denisa Grimmová e Jan Bubeníček, que injeta inteligência na seara dos filmes infantojuvenis. É uma aventura metafísica sobre a improvável amizade entre uma ratinha e uma raposa em uma espécie de Céu dos Animais, num estudo sobre tolerância e sobre reencarnação. Já a questão ligada ao universo LGBTQ+ aparece com toda a potência no longa dinamarquês “Fuga” (“Flee”), de Jonas Poher Rasmussen, que abriu o É Tudo Verdade, em abril. É um documentário animado sobre a diáspora de um homossexual afegão, fã de Van Damme, da Rússia à Escandinávia, tendo a homofobia como um inimigo sempre à espreita. Homofóbicos não passaram (#nempassarão) também no delicioso curta suíço “Dans La Nature”, de Marcel Barelli, sobre a conexão afetiva entre felinos, carneiros e aves do mesmo sexo. Já a transfobia é estudada detalhadamente nos relatos animados por “All Those Sensations In My Belly”, uma produção luso-croata. Na competição oficial, a República Tcheca se destaca de novo, conquistando favoritismo ao prêmio principal (o Cristal) de longas com “My Sunny Maad” (também chamado “Ma Famille Afghane”), de Michaela Pavlátová. Laureada com o Urso de Ouro de curtas por “Repete” (1995), a cineasta vem arrancando elogios com a história de uma europeia que se reinventa no Afeganistão.

Brilha ainda, no garimpo de Annecy, “Lamya’s Poem”, de Alex Kronemer, sobre a paixão de uma criança pela poesia. Do Japão, terra dos animês, a pedida de Annecy é “Poupelle of Chimney Town”, de Yuusuke Hirota. Da China, a boa é “Jiang Ziya: The Legend of Deification”, de Cheng Teng e Wei Li. Um dos filmes mais aguardados da maratona francesa foi feito na Alemanha, pelo teuto-espanhol Santiago Lopez Jover: “Snotty Boy”, uma comédia sobre liberdade de expressão.

p.s.: O rock brasileiro será tema da terceira livezinha que o Grandes Músicos para Pequenos apresenta, este ano, em parceria com o projeto “Diversão em Cena”. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai apresentar o espetáculo inédito “Rockzinho Beleza”, neste domingo, às 16h. O musical propõe um passeio pela imaginação e pela criatividade, relembra os sucessos do rock brasileiro e brinca sobre os direitos e deveres das crianças. Na trilha sonora, estarão sucessos do rock brasileiro, como “O Carimbador Maluco”, “Mosca na Sopa”, “Tente Outra Vez”. A live será exibida no Facebook (facebook.com/DiversaoEmCena) e no canal no Youtube da Fundação ArcelorMittal (www.youtube.com/FundacaoArcelorMittal).