Diva do cinema policial ‘charla’ com Mar Del Plata

RODRIGO FONSECA

Tem sido uma festa, na Argentina, a seção Charlas do 37º Festival de Mar Del Plata, nas quais o curador e diretor artístico do evento, Pablo Conde, esbanja bom humor e erudição em papos com cabeças pensantes da imagem e movimento, sobretudo cineastas que talharam uma marca autoral, como a francesa Patricia Mazuy. Há uma retrospectiva de sua obra em curso na cidade portenha. Elogiada pela revista “Cahiers du Cinéma” pela força imagética de sua imersão nos códigos das narrativas policiais, principalmente depois de “Paul Sanchez Está De Volta” (2018), a realizadora refina seu estilo de retratar o crime em “Boliche Saturno” (“Bowling Saturn”). Exibido na Mostra de São Paulo, em outubro, esse thriller concorreu ao Leopardo de Ouro de Locarno, em agosto. Sem medo da violência, a diretora faz um ensaio sobre a fraternidade ao narrar o conflito entre um ambicioso oficial da polícia francesa, Guillaume (Arieh Worthalter), e seu irmão malandro, Armand (o ótimo Achille Reggiani). Os problemas entre eles começam quando o pai morre e deixa como herança um clube de boliche. Guillaume crê que deixar o negócio nas mãos de Armand pode salvá-lo do ócio e do erro. Mas…

Na entrevista a seguir, Patricia expande essa conjunção adversativa para o Estadão, falando sobre sua forma de narrar.

Qual é a representação de família que você busca em seu cinema, ao falar de conexões afetivas?

PATRICIA MAZUY: É uma metáfora da selvageria do século em que vivemos, no qual a violência vem do que não é dito, do que fica em silêncio. Ações que caminham para uma solidão intransponível substituem palavras.

E qual é a representação do crime sociológica do crime que você busca propor nas telas?

PATRICIA MAZUY: Uma mirada trágica, que, aqui, é aplicada a uma cidade provinciana da França que tenta se comportar de modo cosmopolita. Lá, entre esses irmãos, o apartamento dos pais é um depositário de fantasmas. E os personagens travam uma relação especular de conflito.

De que maneira “Boliche Saturno” espelha o estado de coisas em que o cinema francês se encontra hoje?

PATRICIA MAZUY: Não sei se encontro um bloco de expressões autorais determinado na França hoje. O que eu vejo são esforços individuais de desenhar subjetividades nas telas. O que eu tento fazer nesse contexto é flagrar o trágico e depurar essa condição.

Nesta terça-feira, teremos Brasil na disputa oficial do 37º Festival de Mar Del Plata, no qual 12 títulos concorrem pelo troféu Astor Piazzolla, dado, e 2003, a “Separações”, de Domingos Oliveira. Nosso representante é “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges, diretor integrante do coletivo baiano Plano 3 Filmes. O realizador de “Filho de Boi” (2019) traz como seu protagonista um adolescente de 15 anos, Bruno, que vive com a mãe e o irmão em uma pequena cidade, onde recebe o diagnóstico de ele está perdendo irreversivelmente a visão. Não se sabe em que momento exato virá a cegueira total. Sua única certeza é: ele vai parar de enxergar em breve. Enquanto se prepara para enfrentar um futuro inquietante, Bruno tenta lidar com as preocupações típicas de um menino de sua idade.

O festival nº1 da Argentina termina neste domingo.