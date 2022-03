Diretor de ‘Relatos Selvagens’ finaliza thriller

Rodrigo Fonseca

Oito anos depois do fenômeno “Relatos Selvagens” (2014), o realizador argentino Damián Szifron vai, enfim, voltar às telas, à frente de um thriller de investigação já finalizado, com fortes chances de iniciar sua carreira comercial no 75º Festival de Cannes (17 a 28 de maio), na França: “Misanthrope”. A produção tem como protagonista Shailene Woodley, que encarna uma agente do FBI à caça de um assassino. Ben Mendelsohn integra o elenco. Estima-se que um compatriota de Szifron, Santiago Mitre, vá concorrer à Palma de Ouro com o drama judicial “Argentina, 1985”, protagonizado por Ricardo Darín.