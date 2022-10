‘Direito de Sonhar’: Complexo do Alemão à vista

RODRIGO FONSECA

Curso de geopolítica em 75 minutos, mais próximo da poesia do que do didatismo acadêmico, “Direito de Sonhar” vai entrar para a posteridade da programação do 24º Festival do Rio como sendo a mais aguda análise das potências criativas das comunidades cariocas entre todos os 80 títulos brasileiros do evento. Sua direção traz a tarimba de anos de experiência documental de Theresa Jessouroun em seus créditos. Só a trajetória da cineasta pelas veredas da não ficção (com as joias “Os Arturos”, “Fim do Silêncio”, “Clarita”) já bastaria para justificar a relevância do longa. Mas seu alicerce geopolítico é que catapulta sua visibilidade: Theresa faz uma celebração das formas de resistência e criação nas favelas do Rio a partir da experiência afetiva do Complexo do Alemão. É uma área assolda pela morte de Orlando Jogador em 1994, o que deflagrou uma sangrenta gurra. Pra quem vem de Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha, os depoimentos que ela colhe são bálsamos. A projeção do longa na maratona cinéfila carioca acontece nesta sexta, às 18h30, no Estação NET Gávea 3. Tem repeteco no sábado, às 16h30, no Estação NET Rio 5, seguida de debate.

“Optei por iniciar o documentário com um incidente que exemplifica o que acontece no cotidiano dos moradores do Complexo do Alemão: a morte da menina Ágatha e a interrupção de seus sonhos”, diz Theresa Jessouroun ao P de Pop do Estadão. “A partir daí, apresentamos o cotidiano dos moradores e suas dificuldades para, no final, mostramos a garra e a coragem com que o/as moradore/as criam soluções para que as crianças e os jovens acreditem nos seus sonhos e numa vida melhor. Imagens de drones registram o universo geopolítico do imenso Complexo do Alemão”.

Sempre afeita a montagens ousadas, de requinte, Theresa assinana ediçõ de “Direito de Sonhar” com Xavi Cortès e Celia Freitas. Já a edição de som e a mixagem foram idealizadas por Tiago Picado, numa promessa de refinamento.

Outras dicas para sexta

UM HOMEM MAIS FELIZ DO MUNDO (“Najsrekjniot Chovek Na Svetot”), de Teona Strugar Mitevska: O novo longa da cineasta macedônia que brilhou na Berlinale de 2019 com “Deus É Mulher Seu Nome É Petúnia”. Durante um projeto de namoro em que casais que nunca se viram testam suas afinidades, uma mulher solteira de Sarajevo conhece um sujeito cuja meta é encontrar uma das vítimas dos tiros que disparou em meio à guerra da Iugoslávia. Onde ver: Estação Net Rio 4, 16h30

MÃE E FILHO (“Un Petit Frère”), de Léonor Serraille: Este achado de Cannes é um painel de 20 anos na vida de uma célula de imigrantes da Costa do Marfim nos subúrbios de Paris, acompanhando os atalhos que a mãe de família Rosa (vivida por uma inspiradíssima Annabelle Lengronne) trava em busca da felicidade, com dois filhos de temperamentos distintos. Onde ver: Estação Net Botafogo, 19h

MATO SECO EM CHAMAS, de Joana Pimenta e Adirley Queirós: Esta trama do diretor de “Branco Sai, Preto Fica” (2014), rodada em duo com uma talentosa fotógrafa lusa, localiza-se nas franjas entre a sci-fi e o documentário. No enredo, um grupo de mulheres da favela do Sol Nascente, nas raias de Brasília, tenta abastecer sua comunidade com combustível, sob o jugo de um governo conservador. Seu foco é a solidariedade. Estreou no Fórum de Berlim e ganhou o IndieLisboa. Onde ver: Estação NET Gávea, às 21h45