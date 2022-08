‘Diário’ de Denzel chega aos streamings

Rodrigo Fonseca

Preparando-se para rodar “O Protetor”, para 2023, Denzel Washington hoje brilha na streaminguesfera em seu posto como realizador em “Um Diário Para Jordan” (“A Journal For Jordan”). Tá na Amazon Prime, via Starz. Em meio aos elogios que colhia via Apple no papel de Macbeth, Denzel testava seu talento como diretor neste melodrama que serve como ímã para lágrimas. Sua narrativa epistolar recria a história real do soldado Charles Monroe King (papel confiado a Michael B. Jordan, de “Creed”), que deixou um diário para o filho, antes de morrer em Bagdá. Na Europa, em terras holandesas, Amsterdã se rende ao talento do astro com uma mostra de seus filmes, em dobradinha com sucessos de Sidney Poitier (1927-2022) no Eye Museum. “O Gângster” (2007) e “Um Grito de Liberdade” (1987) fazem parte desse tributo a Denzel, que discute o racismo a partir das lutas do ator e cineasta contra a intolerância.