‘Dedé Show’, antídoto antimonotonia no Tablado

Rodrigo Fonseca

Antídoto contra a monotonia das modorras politicamente moralistas deste Contemporâneo que nos ronda, o espetáculo “Dedé Show”, marcado para este sábado, às 20h, no Tablado, promete varrer a caretice à luz do humor de um dos atores mais potentes da comédia em nosso país: André Mattos. Mesmo quando encarna matadores de aluguel, policiais de ficha mais suja do que poleiro de gaiola ou políticos como o deputado Fortunato de “Tropa de Elite 2”, ele faz o Brasil cair na gargalhada. Basta abrir a boca. É mérito das três décadas e meia de estudos teatrais que adquiriu na sagrada instituição de Maria Clara Machado (1921-2001), da qual seus pais – Zélia e Emílio – foram fundadores. De lá ele saiu para brilhar como Seu Fininho, na “Escolinha do Professor Raimundo” (1990), trilhando caminho de prestígio em novelas e minisséries (sobretudo como o Dom João VI de “O Quinto dos Infernos”) e afirmando seu lugar na telona, vide seu soberbo desempenho no thriller “O Nome da Morte” (2017), hoje na Netflix. Seu trabalho em “Dom” (2021), de Breno Silveira, extorquindo o Bandido Gato (Gabriel Leone), é de igual grandiosidade cênica. E, neste fim de semana, no dia 9, ele promete fazer o Rio de Janeiro exorcizar a pandemia, traumas governamentais, conflitos sociais e toda a sorte de amarguras na base da gargalhada. A direção artística é de Ricardo Kosovski e a direção de arte será de José Dias. Mas André sabe que arrancar o riso alheio hoje é uma tarefa árdua, não apenas pelas angústias todas destes tempos de covid-19, mas por conta das patrulhas morais que cerceiam a comédia.

“O show fala de filosofia e de poesia com muita graça, porque a gente tem que amenizar um pouco essa sofrência mundial que está acontecendo agora. E só por meio da arte, do teatro, a gente vai se salvar, a gente vai se curar. A arte salva, o teatro salva. Então eu falo da minha existência com muito humor para o público”, afirma Mattos ao P de Pop. “Eu chamo a peça de ‘autoficção de humor dramático’. É a primeira vez que eu entro nessa linha de show, sendo egresso do teatro. É um show feito por gente de teatro. Uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. O Ricardo é meu mestre há mais de 35 anos, amigo de todas as jornadas, trabalhamos a vida inteira com Domingos Oliveira, Priscilla Rozenbaum, aquela turma toda. O Zé Dias também tá comigo há anos. Junto deles, eu vou contando a história da minha vida. E, na medida em que eu vou contando a história da minha vida, cada vez mais distanciado, cada vez com mais humor, eu vou me curando. E isso é maravilhoso”.

Um dos filmes mais recentes do ator, “Veneza” (2019), de Miguel Falabella, está em cartaz no Star +.

p.s.: Com canções inspiradas em trilhas de filmes de cineastas, como o espanhol Pedro Almodóvar, o italiano Ettore Scola e o americano Woody Allen, o espetáculo “Tal Vez”, com a Cia de Ballet Dalal Achcar, com coreografia do bailarino Alex Neoral – da Focus Cia de Dança– fará oito apresentações, entre 8 e 17 de abril, no Teatro Riachuelo Rio. “Tal Vez”, jogo de palavras que brinca com “talvez” e “aquela vez”, dá nome à produção com coreografias baseadas em encontros marcados. Encontros que geram desencontros e mostram como esses momentos da vida podem resultar em novas experiências. O público poderá conferir as performances ao som de clássicos, como “Si tu vois ma mère” (“Meia-noite em Paris”) e “Cucurucucu Paloma” (“Fale com Ela”). Além do conceito, as cenas serão compostas também pelo movimento de desconstrução dos figurinos em camadas ao longo do espetáculo. A Cia de Ballet Dalal Achcar e o Teatro Riachuelo Rio são patrocinados pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.