Curta Cinema: cheiro de ‘Alfazema’ e outras invenções

RODRIGO FONSECA

Vai ter aroma de “Alfazema”, o novo banho de cheiro dado por Sabrina Fidalgo (realizadora de “Rainha”) na caretice nossa de cada dia, na edição 2019 do Curta Cinema: Festival Internacional de Curta-Metragem do Rio de Janeiro, que começa nesta quarta, dia 30 de outubro, com uma programação toda gratuita. O novo filme de Sabrina – uma das atrações de maior visibilidade no fim de semana no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas, que segue até 3 de novembro em solo carioca – dialoga com a gramática das fábulas ao visitar os mistérios do carnaval a partir da dicotomia entre uma jovem foliã (Shirley Cruz) com anjos, diabos a Deusa em pessoa. Estrelada ainda por Elisa Lucinda, Bruna Linzmeyer, Bianca Joy Porte e Victor Albuquerque, a produção pilotada por La Fidalgo integra o menu da maratona RJ de curtas, que ocupará o Estação Net Botafogo, o Cinemaison e a Casa Firjan. Nela veremos 153 filmes, de 35 países e 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Vencedores das Competições Nacional e Internacional do Curta Cinema são qualificados para concorrer a uma indicação ao Oscar e ao Bafta. Há produções preciosas como as animações “O muro era muito alto”, de Marão, e “O Rabequeiro Maneta e a Fúria da Natureza”, de Manu Maltez.Na programação entraram gemas lá de Cannes como o argentino “La siesta”, de Federico Luis Tachella, e o albanês “The Van”, de Erenik Beqiri.



No papo a seguir, Paulo Roberto Jr., coordenador de programação e curador do festival, faz um desenho estético do evento

Que cenário estético e político se desenha no curta-metragem brasileiro atual? Que tendências a seleção deste ano aponta?

Paulo Roberto Jr. : Os curtas nacionais têm focado bastante na diversidade de posições em relação a grupos que, de certa forma, foram alijados da tradicional produção cinematográfica. A partir de editais que fomentaram esses realizadores – em alguns editais afirmativos você tem uma quantidade muito grande, por exemplo, de filmes de realizadores negros. Aliás, o cinema de realizadores negros, feito em curta-metragem, talvez seja o mais importante do ano. É impossível fazer um cenário nacional e não citar como destaque os curtas de realizadores negros que estão entre os melhores do ano. Pra falar de curta nacional, você tem que necessariamente falar deles. Isso mostra que os editais afirmativos tiveram resultados. A transsexualidade e o discurso do feminino também são destaque. Temos cinco filmes indígenas no line up, o que nunca aconteceu no festival. Também notamos a retomada dos filmes de terror, que ocupam o programa Interzona, que está bem interessante.

Que novos países entraram na seleção do festival nos últimos anos e o que eles apontam de inovação do formato?

Paulo Roberto Jr. : O Curta Cinema tem quebrado uma característica eurocêntrica, que foi muito marcante no início dos anos 2000. De 2011 pra cá, o festival tem buscado dar espaço para filmes de países de produção pequena, mas notável, que, por vezes, não circulam no mundo, tampouco aqui no Brasil. Temos filmes da Indonésia, Tailândia, Egito, Filipinas, e, em outros anos, recebemos filmes de países africanos. Isso traz uma renovação na linguagem, contribui pra ampliar os olhares que nós exibimos. Temos, por exemplo, países como Nicarágua e Haiti, que selecionamos pra dar representatividade. Quando suas produções se unem aos de países que são medalhões, você enriquece o desenho de programação e curadoria, pois estes países têm algo a dizer, sim. Trazem inovação através de sua forma de fazer, que é diversa das que somos acostumados, mais eurocêntrica ou norte-americana.

O quanto as novas experimentações de celular trouxeram para a linguagem dos curtas? Há filmes captados em telefones este ano?

Paulo Roberto Jr. : Não só o celular, mas todo o registro digital trouxe muita inovação pro formato. O celular democratiza ainda mais a produção: qualquer um pode filmar. Hoje, a produção de curtas faz parte dessa revolução digital, que tem “um antes e depois” neste marco. Consequentemente, as experiências de linguagem ficam mais vastas.