Cupido francês flecha a Mostra de SP

Rodrigo Fonseca

Sempre existe um lugar para o filão “querer bem” em Cannes, como visto em anos recentes com “Deixe a Luz do Sol Entrar”, de Claire Denis; “Belle Époque”, de Nicolas Bedos; “Quarto 212”, de Christophe Honoré; e coisas muito boas de Philippe Garrel, como “À Sombra de Duas Mulheres”. E, num 2022 de programação exemplar na Croisette, o festival francês foi flechado pelo Cupido ao longo da projeção de “Chronique d’une liaison passagère”. É uma joia que está na 46. Mostra de São Paulo. Tem sessão dele no dia 26, às 16h, no Espaço Itaú Frei Caneca. O título aqui é “Crônica de uma Relação Passageira”.

Que filme apaixonante Emmanuel Mouret nos trouxe, cerca de um ano e meio após a consagração de seu “Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait”. A desenvoltura dele no terreno da RomCom – a comédia romântica – é surpreendente, a se julgar pelo estilo de recorrente azedume de seus filmes. O que ele arranca de Sandrine Kiberlain e Vincent Macaigne evoca Meg Ryan e Tom Hanks em “Sintonia de amor” (1993).

Barbudinho, taquicárdico, sem prumo em suas incertezas e falador, o obstetra Simón, vivido por Macaigne (em sua interpretação mais despojada e inventiva) é um ímã de gargalhadas. A gente ri de nervoso com as inseguranças dele ao conjugar o verbo “eu quero”. Na trama, ele, casado e pai, passa a arrastar um caminhão por uma mulher empoderada, mãe solteira e cheia de certezas chamada Charlotte, interpretada pela campeã de bilheteria Kiberlain. Durante a sessão do longa-metragem na mostra Cannes Première, o Palais des Festivals vinha abaixo de rir com os dois. O título – “Chronique d’une liaison passagère” – traduz um acordo que os dois travam para transarem sem culpa: vai ser passageiro. Deveria. Mas, não é. E a delicadeza com que Mouret, à direção, explora o modo nada barthesiano com que o discurso amoroso se fragmenta é envolvente.

Em 2021, ele reinou nas indicações ao César. O Oscar à francesa é entregue desde 1976 pela Académie des Arts et Techniques du Cinéma, nos mesmos moldes da Academia de Hollywood. Trata-se de um troféu de bronze estimado em cerca de € 1,5 mil, batizado com o nome de seu escultor, César Baldaccini (1921-1998), artesão do Nouveau Réalisme europeu. Mouret brigou por esse troféu em várias frentes ao se apoiar na tese de que a paixão é um analgésico para as dores do mundo, expressa no drama “Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait”. Sua narrativa mostra o encontro inesperado entre dois jovens que se apaixonam, mesmo ela já estando envolvida com um outro homem, de quem está grávida.

“O cinema passou seus últimos 126 anos ensinando pra gente como amar, criando modelos, nos quais ora se fala muito, ora se cultiva a introspecção. Os filmes modificaram comportamentos ao longo de toda uma tradição de romantismo nas telas, em que a França foi muito ativa, sob muitas perspectivas distintas. Não sei o que entendo do amor, mas tentei construir um filme que abrisse uma janela para essa nossa linhagem de afetividades e que buscasse um estudo sobre o desejo”, disse Mouret ao Estadão em entrevista via Zoom durante o Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français, em janeiro – um evento do governo de seu país para a promoção de seus longas mundo afora. “Qual é o limite entre uma atração e um querer genuíno? Essa é a questão que me move. A maneira como o cinema afetou a realidade consciente que vivemos me faz pensar que não há apenas sexo envolvido na aproximação entre duas pessoas, há um sentimento de pertença, um carinho”.

