Cresce a torcida por Park Chan-Wook

RODRIGO FONSECA

Jornais matinais da TV francesa, sobretudo as emissoras da Côte d’Azur, falam em Park Chan-Wook como o potencial ganhador da Palma de Ouro de 2022, com seu marromeno “Decision to Leave”, sonhando com um novo “Parasita” para a Croisette. Mais do que isso, apregoam a escolha do diretor de “Sede de Sangue” (2009) como jurado no próximo Festival de Veneza, que arranca em 31 de agosto e vai até 10 de setembro. Nada é oficial. Nenhuma dessas duas especulações. O fato: o realizador sul-coreano esbanja estilo em algumas sequências (a final, sobretudo) de um thriller policial de trama corriqueira que vira uma história de amor. Em seu enredo, um policial investiga um assassinato, com a ajuda da viúva da vítima, mas acaba se apaixonando por sua aliada, que, inicialmente, aparece como suspeita e tem reincidência de maridos mortos. O fato 2: não é um novo “OldBoy”, longa que projetou o cineasta, em 2004. Mas ele é, inegavelmente, um dos gigantes dos novos tempos nas telas, em seu país, na Ásia toda e no planisfério cinéfilo. Merece formar trinca com Bong Joon Ho e Hong Sangsoo, pra citar os deuses da Coreia, que veio ainda a Cannes este ano com o filmaço de ação “Hunt” (“Heon-teu”), dirigido e estrelado por Lee Jung-jae, o astro de “Round 6”. É um “John Wick” à moda asiática, numa mistura de thriller de espionagem, suspense noir e pancadaria à la Chuck Norris. Jung-jae vive um agente que caça um espião num processo de troca presidencial. Falta estilo, mas a sequência final, de quase 20 minutos de pura TNT, é antológica.

Daqui a pouco serão conhecidos os ganhadores do troféu L’Oeil d’Or (a Palma dos .docs), do Júri Ecumênico e do Júri da Crítica, votado ano a ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci). Suspeita-se de que “Armageddon Time”, de James Gray, leve a láurea dos críticos. “Un Petit Frère”, de Léonor Serraille, também tem chances de vencer… e até de conquistar a Palma de Ouro. Tomara que sobre algum prêmio pro quindim “Showing Up”, um inusitado mergulho da diretora americana Kelly Reichardt (“First Cow”) nas veredas do riso, narrando os preparativos de uma exposição de esculturas feitas por uma artista (Michelle Williams) fã de gatos.

Acerca de Veneza, supracitada, parece que “The Woman King”, com Viola Davis, e “The Way of the Wind”, de Terrence Malick, possam estrear lá, brigando pelo Leão de Ouro.