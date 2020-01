Costa-Gavras e a força do cinema brasileiro

Rodrigo Fonseca

Só dá Costa-Gavras em Paris neste domingão. Em meio à promoção mundial de seu novo longa-metragem, “Adults in the Room”, ainda inédito em circuito brasileiro, o cineasta ganhador de Oscars (com cults como “Z”) e da Palma de Ouro (conquistada em 1982, por “Missing”) seguiu atacando o lado mais conservador da política sul-americana. E espera-se dele uma postura ética similar este fim de semana, em que ele leva a produção para o fórum parisiense Rendez-vous Avec Le Cinéma Français, cuja 22ª edição começou na quinta e segue até o dia 20. Esse nome soa pomposo para fazer jus ao evento a que se refere: um encontro promocional, com exibições e competições de curtas e longas, idealizado para atrair os holofotes mundiais para a nova safra da França no audiovisual, no coração de Paris. E, de lá, ele abre o verbo acerca do que classifica como “incongruências do contemporâneo”. Em seu novo trabalho, ele partiu do livro homônimo de Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, sobre a falência de sua nação. No longa-metragem, o ator Christos Loulis vive o próprio Varoufakis no longa, que se concentra em tramitações políticas e judiciais de 2015 para travar a bancarrota das finanças gregas. Valeria Golino e Ulrich Tukur completam o elenco das produção, que se concentra em tramitações políticas e judiciais de 2015 para travar a bancarrota das finanças gregas.

“Cinema Novo representou um período de criação extraordinário do Brasil para o mundo, dando continuidade ao que a Nouvelle Vague francesa abriu. Mas um cinema como o de vocês não pode existir sem políticas públicas em busca da construção de uma produção audiovisual nacional, o que deve ser uma decisão estratégica dos governantes. Na França, não importa que governe nos legisle: o cinema sempre vai ser mantido, pois ele é uma forma de fazer com que o mundo nos enxergue. Cinema não pode ser controlado por dinheiro. Se for, ele só vai apostar naquilo que não se arrisca”, disse Costa-Gavras ao P de Pop. “Tenho já ideias para novos filmes, mas não gosto de falar no que estar por vir, como projeto, e sim falar sobre o que está para estrear. Hoje, os canais de streaming estão financiando projetos belos e necessários, como “O Irlandês”, que não existiria se dependesse dos estúdios. Os estúdios jamais financiariam um filme como “Z” hoje. Mas é necessário que os canais de streaming, como a Netflix, entendam a dimensão da estreia em tela grande. O cinema é uma janela essencial para revelar mundos que a gente não conhece. Foi o Cinema Novo que me apresentou o Brasil”.

Nesta segunda-feira o Rendez-vous da Unifrance chega ao fim, promovendo longas que podem lotar salas nos próximos meses, como “De Gaulle”, com Lambert Wilson na pele do estadista.