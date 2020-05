Corto Maltese em carne, osso e mar salgado

Rodrigo Fonseca

Depois de muitas idas e vindas por conta de um imbróglio profissional, Corto Maltese o herói náutico de Hugo Pratt (1927-1995), adorado por diretores autorais como Tim Burton e Hector Babenco, pode enfim ganhar os cinema em carne e osso, sob a batuta do cineasta francês Christophe Gans (de “O Pacto dos Lobos”). Pela especulação da indústria audiovisual europeia acerca da vida pós Covid-19, ainda este ano entra em filmagem a adaptação das aventuras do marinheiro de origem cigana nascido em 1887 e apresentado às HQs em 1967. Tom Hughes assume o protagonismo do longa-metragem, centrado na incursão de Corto pela Sibéria. Milla Jovovich e Mark Dacascos estarão no elenco. Vale lembrar que, de 2002 a 2004, o StudioCanal transformou as HQs de Pratt em desenhos animados, com Richard Berry dublando o marujo e Pascal Morelli e a dupla Richard Danto e Liam Saury na direção.