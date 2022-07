Corações plugados em Leo Jaime no Rio

RODRIGO FONSECA

Compartilhando reflexões de seu filho sobre “olhares julgadores”, contando anedotas e dando interpretações iluministas sobre a obra do amigo Leoni, um inspiradíssimo Leonardo Jaime fez de sua passagem pelo palco do Teatro Multiplan, à frente do show “Desplugado”, uma espécie de luau. Um luau entre quatro paredes, mesmo com uma Louis Vuitton sobre seu teto, no Shopping VillageMall, na Barra, concedendo um timbre pop àquele espaço, na noite de sexta. Despojadamente romântico, ele fez uma versão intimista de obra que pôs o Brasil pra dançar nos anos 1980, provando sua maestria como compositor, crooner e entertainer, com uma destreza de palco ímpar. Seus causos de bastidor do B-Rock e da Censura na ditadura (a de 1964-1985) levaram às gargalhadas uma plateia que suspirava nos acordes de “Gatinha Manhosa” e “Bambolê”. Novos arranjos deram um toque a mais de delicadeza a seu repertório consagrado, ressaltando a carpintaria poética de canções como “Amor” (hit do álbum “Vida Difícil”, de 1986); “Fotografia” (parceria com Leoni); “Preciso Dizer Que Te Amo” (de Cazuza, Bebel Gilberto e Dé, gravada no álbum “Todo Amor”, de 1995). Muitas das reinvenções acústicas do espetáculo são resultado da direção musical do multi-instrumentista (e dínamo das cordas) Guilherme Schwab, que se destacou no grupo Suricato, e levou The Cure e Pink Floyd ao Multiplan. O fecho, com “As Sete Vampiras”, hit do filme cult de 1986 pilotado pelo cineasta Ivan Cardoso, deu a catarse final de que o evento necessitava. Uma noite histórica para o circuito de espetáculos no Rio, numa semana animada pela “Cavalgada” de Roberto Carlos no Qualistage. Que Leo se plugue mais e mais.

“Nos anos 1980, eu usava um topete igual ao dele, pois Leo, símbolo de rebeldia, era um ídolo pra minha geração. E, agora, aos 51 anos, reencontrá-lo nessa forma tão madura, é uma boa surpresa. Vim de Campo Grande para vê-lo e volto aos sorrisos”, disse Ronaldo Carlos da Costa, impressor gráfico e comerciante, fã do cantor. “Showzaço, pra ficar”.

Há que se destacar a sinestésica iluminação de palco, que dava aconchego no ritual de canto e de autobiografia de Jaime, numa celebração do “olho no olho” com a plateia.

p.s.: Às 14h deste sábado, a TV Globo exibe “Hook – A Volta do Capitão Gancho”, de Steven Spielberg.