Colômbia sai vitoriosa de San Sebastián

RODRIGO FONSECA

Encerrado no sábado à noite com a projeção de “Marlowe”, de Neil Jordan, a 70ª edição do Festival de San Sebastián coroou a atual fase de renovação do cinema colombiano, ao conceder a Concha de Ouro a “Los Reyes Del Mundo”, uma espécie de “Capitães da Areia” de Medellín, centrado nas aventuras de cinco amigos que lutam para sobreviver à violência que os cercam, apoiados na amizade. Laura Mora é sua realizadora. Outros títulos da Colômbia também desfilaram sua potência estética no evento: “La Jauría”, de Andrés Ramírez Pulido, e “Un Varón”, de Fabián Hernández. São produções que ilustram o quanto a diversidade geopolítica daquela nação – pois cada um desses longas foi gestado a partir de uma região diferente do país – amplia a pluralidade de olhares e de vozes na condução das narrativas. O Brasil concorreu na seção Horizontes Latinos com “Carvão”, de Carolina Markowicz, que teve uma boa acolhida entre os críticos. Mas ganhou prêmios industriais de arranque para projetos e fomento, como é o caso de “Bandeira”, de João Paulo Miranda Maria; de “Estranho Caminho”, de Guto Parente; e de “Casa no Campo”, de Davi Pretto. Na seção Perlak, com filmes que terão estrada aberta na corrida pelo Oscar, “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, foi o vencedor da láurea de júri popular, confirmando sua vocação para se consagrar como um sucesso de bilheteria, apoiado no carisma de Ricardo Darín.

A LISTA DOS PRÊMIOS DO 70º FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN:

COMPETIÇÃO OFICIAL

Concha de Ouro de Melhor Filme: “Los Reyes Del Mundo”, Laura Mora

Prêmio Especial do Júri: “Runner”, Marian Mathias

Concha de Prata de Melhor Diretor: “A Hundred Flowers”, Genki Kawamura

Concha de Prata para Melhor Performance Principal (empatado): “La Maternal”, Carla Quílez; “Winter Boy”, Paul Kircher

Concha de Prata para Melhor Performance Coadjuvante: “EL Suplente”, Renata Lerman

Melhor Roteiro: “A Woman”, Wang Chao

Melhor Fotografia: “Pornomelancolía”, Manuel Abramovich

OUTROS PRÊMIOS OFICIAIS

Prêmio Novos Diretores: “Spare Keys”, Jeanne Aslan e Paul Saintillan

Prêmio Novos Diretores (Menção Especial): “On Either Side of the Pond”, Parth Saurabh

Prêmio Horizontes Latinos: “I Have Electric Dreams”, Valentina Maurel

Prêmio Zabaltegi-Tabakalera: “Godland”, Hlynur Pálmason

Prêmio do Público de Melhor Filme: “Argentina, 1985”, Santiago Mitre

Prêmio do Público de Melhor Filme Europeu: “The Beasts”, Rodrigo Sorogoyen

Prêmio Cooperação Espanhola: “Noise”, Karla Moreno, María José Córdova

Prêmio Outro Look RTVE: “El Sostre Groc”, Isabel Coixet

Prêmio RTVE Another Look (Menção Especial): “Corsage”, Marie Kreutzer

Prêmio Irizar Basco Film: “Suro”, Mikel Gurrea

Prêmio Irizar Basco Film (Menção Especial): “A Books and Women I Sing”, Maria Elorza

Prêmio Jovem MTC: “To Books and Women I Sing,”, Maria Elorza

OUTROS PRÊMIOS

Prêmio Euskadi País Basco 2030 Agenda: “Tori e Lokita”, Jean-Pierre e Luc Dardenne

Prêmio Dunio Asaya: “Tobacco Barns”, Rocio Mesa

Prêmio Dunio Asaya (Menção Especial): “El Sostre Groc”, Isabel Coixet

Prêmio FIPRESCI: “Suro”, Mikel Gurrea

Prêmio Feroz Zinemaldia: “Kings of the World”, Laura Mora

Prêmio Euskal Gidoigileen Elkartea: “Suro”, Mikel Gurrea e Francisco Kosterlitz

Prêmio Sebastiane: “Something You Said Last Night”, Luis de Filippis

Prêmio Lurra Greenpeace: “Alcarras”, Carla Simon

Prêmio SIGNIS: “Something You Said Last Night”, Laura Mora

Prêmio SIGNIS (Menção Especial): “Runner”, Marian Mathias

p.s.: Mônica Rossi empresta sua voz à atriz Charlize Theron na versão brasileira do thriller de ação “Atômica” (“Atomic Blonde”, 2017), que a TV Globo exibe neste “Domingo Maior”.