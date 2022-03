‘Colegas’ vai ganhar uma parte dois

RODRIGO FONSECA

Lançado há dez anos, no Festival de Gramado, de onde saiu com o Kikito de melhor filme, “Colegas”, de Marcelo Galvão, vai ganhar uma continuação que já está em fase de captação, retomando a parceria entre seus protagonistas – Breno Viola, Ariel Goldenberg e Rita Pokk – com foco na vivência da Síndrome de Down. O novo projeto será rodado no Brasil e no Uruguai. Além de atores com Down nos papéis principais, o longa-metragem também trará um personagem importante vivido por um ator com autismo. A meta de Galvão é construir uma comédia divertida, alegre e inclusiva, como foi o filme original. A produção é de Mayra Faour Auad, da Yourmama, e da Gatacine, com coprodução de Fernando Meirelles e da Globo Filmes.

“Foi emocionante nos vermos representados na tela grande”, conta Breno Viola. “As pessoas com síndrome de Down podem estar onde elas quiserem. Estou ansioso em voltar para o set e representar o de novo”.

Na trama do primeiro “Colegas”, três jovens com Down decidem fugir em busca de três desejos simples: Stalone (Ariel) quer ver o mar; Aninha (Rita) procura um marido; e Marcio (Breno) deseja voar. À sua maneira, cada um deles vai realizar seus anseios.