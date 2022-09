Claire Denis na gala de San Sebastián

Rodrigo Fonseca

É tempo de Claire Denis em San Sebastián, que acaba de inaugurar a edição número 70 de seu festival anual do norte da Espanha, organizado sob a curadoria de José Luis Rebordinos, com a projeção do thriller carcerário “Modelo 77”. A gala dedicada aos novos passos da aclamada diretora francesa va ser realizada neste sábado. É o drama “Avec Amour et Acharnement” que marca sua volta ao evento onde ganhou o Prêmio da Crítica, em 2018, pela sci-fi “High Life”.

“É bonito ouvir espanhol, tal qual é bonito ouvir o português, que faz parte da minha vida por conta de parentes brasileiros que tenho, no Pará”, diz a cineasta, que conversou com o Estadão por fone em fevereiro, antes de exibir “Avec…” (também chamado “Both Sides Of The Blade”) na briga pelos troféus dados pela Berlinale.

Momentos antes de entregar o Urso de Ouro de 2022 a “Alcarràs”, da espanhola Carla Simón, o júri da 72ª edição do Festival de Berlim corrigiu uma injustiça histórica ao conceder a uma das mais cultuadas cineastas de nosso tempo, Claire, um prêmio à altura de sua maneira singular de traduzir as inquietações da realidade em forma de filmes que desafiem convenções: a láurea de Melhor Direção. Aos 76 anos, a realizadora de cults como “Nenette e Boni” (Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, em 1996), “Bom Trabalho” (1999) e “High Life” (2018) foi laureada por “Avec Amour et Acharnement”, o mais visceral entre os 18 longas que disputaram na competição oficial berlinense. Foi o diretor cearense Karim Aïnouz, um dos jurados, quem foi anunciar a vitória da parisiense que escreveu esse filme durante o primeiro lockdown da pandemia, em 2020. Aliás, ele foi filmado em dezembro daquele ano em Paris, com Juliette Binoche no papel da radialista Sara, sempre antenada com as crises de imigrantes radicados na França. Seu problema mais urgente envolve uma crise afetiva: embora morra de amores por seu atual companheiro, Jean (papel de Vincent Lindon, uma espécie de Antonio Fagundes da França), ela fraqueja ao saber do regresso de uma antiga paixão, encarnada por Grégoire Colin. Mas o foco da narrativa não são calombos românticos e sim o sufoco da Terra diante da covid-19.

“Filmamos numa Paris esvaziada, parecendo uma cidade fantasma, em meio aos lockdowns de 2020. Havia silêncio e vazio. E, ali, eu pude aplicar minhas reflexões sobre a condição humana, agravada com a pandemia”, disse Claire, que concorreu à Palma de Ouro deste ano com “Stars At Noon”, pelo qual recebu o Grand Prix.

San Sebastián abriu para ela uma vitrine especial, ligada à entrega de um troféu honorário à sua estrela, Binoche. A atriz vai receber o Troféu Donostia pelo conjunto de sua oscarizada carreira.

Falando em Oscar, quem passa por aqui nesta sexta é o ganhador da estatueta de Melhor Filme Internacional da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 2022: o diretor japonês Ryûsuke Hamaguchi. Ele vem buscar uma láurea das mais nobres: o Prêmio de Melhor Filme do Ano votado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), dado a seu “Drive My Car”.

Nesta sexta, na seção competitiva Horizontes Latinos, San Sebastián confere a projeção do filme brasileiro “Carvão”, de Carolina Markowicz. Na trama, a atriz Maeve Jinkins vive a dona de uma carvoaria cuja rotina sai do eixo ao hospedar um estrangeiro em sua casa.

Ao fim do dia, o festival, que segue até o dia 24 de setembro, confere “Don’t Worry Darling”, de Olivia Wilde. É uma distopia sobre um casal em um contexto de vida que aparenta ser perfeito, mas esconde segredos. No sábado, a cidade de Donostia (San Sebastián em Euskera, a língua local) recebe Ricardo Darín para conferir o badalado “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre.