Cinema ucraniano brilha na Mostra

RODRIGO FONSECA

Programe entre suas prioridades do dia passar pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), às 15h40, para conferir “Como Está Katia?”, produção vinda da Ucrânia, na grade da 46. Mostra de São Paulo. A direção é de Christina Tynkevych. Tem sessão dele neste sábado, 16h, no Cine Satyros Bijou, e na segunda, no Espaço Itaú Frei Caneca, às 14h.

Sua primeira projeção ocorreu em Locarno, em agosto. Assombrada pela guerra com a Rússia, a Ucrânia encontrou no festival suíço um veio para celebrar sua resiliência pelas vias do cinema, com o drama batizado em seu país como “Yak Tam Katia?”. Elogiado nas mais variadas línguas, o longa de Christina deu ao cinema ucraniano o Prêmio Especial do Júri na competição Cineastas do Presente, que se dedica a longas de novas promessas. E ainda ganhou a láurea de Melhor Atriz, confiada à arrebatadora performance de Anastasia Karpenko. O longa botou essa seção de talentos que estão por vir no bolso. E o fez falando de maternidade, sem estabelecer qualquer conexão com a guerra deflagrada por Putin. Na mesma seleção, havia o brasileiro “É Noite na América”, um experimento que rendeu à diretora e artista visual Ana Vaz uma menção honrosa, e que está na Mostra também, com sessão no dia 24, às 2qh40, no Espaço Itau.

No doloroso filme de Christina, a protagonista é a médica Anna (Anastasiya), que passa seus dias prestando auxílio a pessoas feridas em situações de risco inusitadas. Ela acaba de firmar uma hipoteca cara, em busca do sonho de levar uma vida melhor com a sua filha, Katia (Kateryna Kozlova), que ainda é uma criança. Mas um acidente com a garota vai mudar os rumos de sua trajetória pessoal e profissional.

Numa direção que mira numa linha narrativa caleidoscópica, Christina traça um panorama de Anna a partir de múltiplas perspectivas. Mostra sua relação com a mãe, que está diante de uma perda gradual de memória. Mostra sua relação de amor com um amante bastante escorregadio. E mostra como ela se articula com os culpados pelo atropelamento de Katia, numa Ucrânia assolada pela corrupção. É um filme de viradas bruscas. Mas elas são menos importantes do que o vulcão existencial que entra em erupção na alma de Anna.

Outro destaque do evento, também egresso de Locarno, também agendado para esta quinta é “MEDUSA DELUXE”, de Thomas Hardiman (Inglaterra): Um concurso de beleza envolvendo extravagantes penteados e cortes de cabelos (supervisionados nos sets pelo bamba dos cabelereiros, Eugene Souleiman) é palco para um mistério ligado ao assassinato de um astro do visagismo. A morte dele deflagra disputas de ego, paixões e desabafos, registrados pela câmera nervosa do diretor de fotografia Robbie Ryan com planos-sequência que desafiam a lei da física. Onde ver: CineSesc, 16h20.

A Mostra segue até o dia 2 de novembro.