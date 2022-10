Chamada urgente pra ‘Call Jane’ no Rio

RODRIGO FONSECA

Um dos achados da Berlinale 2022, indicado ao Urso de Ouro, pede passagem pelo 24º Festival do Rio esta noite, com sessão às 21h30, no Estação NET Botafogo: “Call Jane”. Sigourney Weaver, a inimiga nº 1 dos Aliens de Ridley Scott, não é sua protagonista, mas é um dos motivos pelos quais o longa-metragem pilotado pela diretora teatral e dramaturgia Phyllis Nagy pode se consagrar vencedor na Alemanha esta semana. Sigourney vive a ativista que, nos EUA do fim dos anos 1960, lidera uma associação que poderia ser traduzida como As Janes.

“Eu valorizo painéis históricos em que a inquietação humana é tão forte quanto o olhar sobre o tempo”, disse Sigourney em Berlim, quando o projeto, também exibido em Sundance, fez sua primeira projeção pública.

Sigourney e Phyllis têm em comum uma predileção por um prato: batatas assadas, quitute que penaram para encomendar durante o início da pandemia, quando o projeto começou a sair do papel, antes de ser filmado, em apenas 23 dias, por conta da covid-19 e da falta de orçamento. Mas o empenho da eterna tenente Ripley é de encher os olhos da plateia. O desempenho de Weaver é comovente nesse “feel good” drama, com tons de humor, que celebra a sororidade a partir da discussão do direito ao próprio corpo. O papel principal foi para Elizabeth Banks (diretora do recente “As Panteras” e estrela de “Pagando Bem, que Mal Tem?”). “Venho seguindo a carreira de Banks há uns dez anos, pelo menos, e sei como ela pode brilhar em tela, sobretudo em prol da comédia”, disse Phyllis ao P de Pop em Berlim. “Quando eu embarquei nesse projeto, dando a ele um olhar pessoal, percebi que ninguém conhecia direito essa história real, na qual um grupo de mulheres, muitas delas estudantes, resolveram trabalhar juntas para ajudar quem precisava fazer aborto, principalmente pessoas pobres, que careciam de acolhimento e apoio”.

Em estado de graça, Elizabeth vive Joy, uma dona de casa que precisa interromper sua segunda gravidez, a todo custo, por problemas cardíacos que podem custar sua vida. Por pudores morais, os médicos estão se lixando pra ela, preocupados apenas com o bebê, sem lidar com a variante de que a criança possa nascer órfã. Desesperada para abortar, no auge da patrulha de bons costumes do fim dos anos 1960, ela se depara com o anúncio de um grupo de acolhimento que atende pelo nome de Jane. A sigla é “Call Jane”… tipo um “Chama a Jane” cuja líder é a feminista Virginia (Sigourney, em sua interpretação mais inspirada em anos). A função do grupo é garantir que mulheres como Joy, desesperadas pra evitar uma maternidade indesejada ou arriscada, possam escolher sem próprio destino sem punição.

“Existe uma mirada para a História que nos leva à figura d Richard Nixon. Ele é retratado por nós momentos antes de ser eleito presidente dos EUA, em 1968. Mas o espectro dele é como um espectro, justamente pela vitória que está por vir e pelo que ela representa: as práticas conservadoras que ele trouxe e que deflagraram, mais do que nunca a necessidade de uma cultura ativista nos Estados Unidos”, disse Phyllis ao Estadão.

Respeitada nos palcos por peças como “Weldon Rising” e “Butterfly Kiss”, Phyllis celebra o congraçamento feminino sem incorrer em arquétipos masculinos redutores. Seu retrato dos homens não resvala em caricaturas, como comprova a complexa figura do advogado Will, companheiro de Joy, que ela confiou a Chris Messina, um dos atores mais talentosos do cinema indie nos dias atuais. Até o médico aborteiro Dean (Cory Michael Smith) é tratado sem julgamentos, conquistando uma arquitetura dramática tridimensional. E a diretora ainda foi feliz em abrir frentes de debates sociais perpendiculares à exclusão do sexismo, como se vê no debate do feminismo negro que se trava na figura de Gwen (Wunmi Mosaku), uma das Jane, preocupada com o que chama de “suas irmãs” do movimento Pantera Negra.

“Pela minha conexão com as artes cênicas, eu tenho um empenho muito peculiar no trato com a minha trupe, com o meu elenco, sobretudo filando com pouco dinheiro”, disse Phyllis, que só havia dirigido antes um telefilme para a HBO, em 2005, chamado “Mr. Harris”, com Annette Benning e Ben Kingsley. “Viajo aqui ao passado para enquadrar o moralismo de hoje. Filmei ‘Call Jane’ tendo a era de ouro do cinema independente americano na cabeça, usando grandes filmes como referência, de ‘A Última Sessão de Cinema’ a ‘O Exorcista’, conversando ainda com o cinema inglês moderno”.

Outras duas sessões de “Call Jane” estão marcadas para o Festival: uma na próxima quinta, no Kinoplex São Luiz, às 16h45; e outra, no sábado, dia 15, às 17h, no Estação Net Gávea.