Chamada para o Prêmio Platino, o Oscar latino

Rodrigo Fonseca

No momento em que assina seu bilhete de entrada para Hollywood, ao lançar Disobedience nos EUA, falando de lesbianismo no seio da ortodoxia judaica, o chileno Sebastián Lelio cruza os dedos para que seu Uma Mulher Fantástica faça bonito na festa dos Platino 2018, neste domingo, na Riviera Maia, em Cancun. A ilha da fantasia dos mexicanos vai sediar o Oscar da latinidade este ano, no complexo hoteleiro XCaret, reunindo celebridades das três Américas e destacando o Brasil em diferentes categorias: nossas maiores chances estão na láurea de Melhor Direção de Arte, no qual Renata Pinheiro concorre por Zama (um dos favoritos); e Melhor Animação, com “Lino”, dublado por Selton Mello. Mas Lelio é quem saiu disparado na competição, com nove indicações para o drama estrelado por Daniela Vega sobre uma cantora trans alvo de preconceitos. O longa-metragem foi oscarizada com a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro em março e recebeu o prêmio de Melhor Roteiro na Berlinale 2017. Quem guia a festa dos Platino no domingão será o astro rei do México na comédia: Eugenio Derbez, diretor e estrela de Não Aceitamos Devoluções (2013), fenômeno popular em seu país. Ele ganhou uma homenagem do evento, nesta sexta, em tributo ao conjunto de sua carreira.

Todo ano, a láurea ibero-americana confere uma homenagem a uma personalidade do continente: Adriana Barraza é a celebridade da vez. Esta mexicana de 62 anos concorreu ao Oscar de Melhor Coadjuvante em 2007 por Babel e tem uma longeva carreira como atriz e diretora.

Eis as categorias mais disputadas dos Platino:

Melhor filme :