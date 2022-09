Cesc Gay, grife catalã de risadas

RODRIGO FONSECA

Promessa de fortuna pro cofre dos exibidores da Espanha a partir do dia 28 de outubro, a comédia em episódios “Historias Para No Contar” rachou San Sebastián de rir, em sua projeção na tarde desta terça-feira, no menu do festival da cidade ibérica, apoiada no carisma de seu diretor, o catalão Cesc Gay. O Brasil já se acabou de gargalhar com ele em “Trumán” (2015).

“Tento fugir dos lugares comuns do humor ao propor crônicas de costumes sobre a arte do desejo”, disse Cesc ao P de Pop quando escrevia “Historias Para No Contar”, que rodou com a ajuda de um elenco AA europeu.

Chino Darín (filho de Ricardo) e Anna Castillo (a estrela hispânica da vez) estrelam o primeiro segmento, sobre um encontro casual num parque para cães. Maribel Verdú estrela um episódio sobre ciúmes entre amigas que falam sobre o trabalho de dublê de corpo. E Jose Coronado põe o filme no bolso numa trama sobre um escritor que vai pedir a namoada em casamento.

Em 2020, San Sebastián promoveu a pré-estreia de uma joia de Cesc com apelo comercial GG: “Sentimental”. Era uma versão para as telas de uma peça teatral de sua autoria: “Los Vecinos de Arriba”. É uma peça que vendeu milhares de ingressos, na Europa e na Argentina. O filme dela derivado é um êxito nato para o terreno do humor. Mas, nenhuma dessas credenciais renderam a ele a chance de roubar os risos dos brasileiros em tela grande. Foi diretamente para a grade do Star +. E casos como esse se amontoam, mostrando que o evento ibérico é uma jazida de pérolas.

Entre o títulos em luta pela Concha de Ouro de San Sebastián em 2022, Portugal entrou na disputa com gana para ganhar apoiado na complexidade existencial do belo “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins. Com uma maturidade ímpar em sua direção, o realizador de “São Jorge” (2016) faz o que podera de um drama social geopolítico virar um filme de fantasmas morais, ao falar do fluxo migratório luso para uma Inglaterra pré-Brexit, em 2019. Ele dá poesia e assombro ao que se chama de “geografia da errância”, ou seja, a triagem dos que partiram. “Houve um momento em que aquela comunidade teve que se despreender. O que é avassalador é notar o quanto a tirania da imagem projetou neles o ‘english dream’, que não s concretizou”, diz Martins ao Estadão.

San Sebastián chega ao fim neste sábado, com a entrega de prêmios e com a projeção do noir “Marlowe”, de Neil Jordan, com Liam Neeson. Além de “Great Yarmouth”, fala-se de uma expectativa por láureas para “Il Boemo”, da República Tcheca, e para o argentino Manuel Abramovich e seu “Pornomelancolia”.