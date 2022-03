Cem anos de Pasolini em ‘Celebrazione’

RODRIGO FONSECA

Neste 5 de março em que se comemora o centenário de Pier Paolo Pasolini (1922–1975), a MUBI inicia uma retrospectiva do diretor, poeta, dramaturgo e autor de livros seminais como “Amado Meu”, com a projeção de “Accattone – Desajuste Social” (seu longa de estreia, lançado em 1961). Ainda no www.mubi.com entram “O Evangelho Segundo São Mateus” (Prêmio Espacial do Júri no Festival de Veneza, em 1964), no dia 14; e “Édipo Rei” (1967), no dia 29. Para comemorar a importância PPP, o diretor Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, prepara um filme sobre um momento particular da história do realizador de “Os Contos de Canterbury” (Urso de Ouro de 1972), que mistura cinebiografia e experimentação narrativa. Batizado de “Celebrazione, O Filme”, esse projeto conta a passagem do cineasta bolonhês pelo Rio de Janeiro, na década de 1970, ao lado da cantora lírica Maria Callas (1923-1977). Zulma Mercadante vai viver Callas e Erom Cordeiro será Pasolini, numa produção de Cavi Borges, feita na guerrilha absoluta, calcada num crowdfunding (financiamento coletivo de doações espontâneas). As colaborações estão sendo feitas no PIX da Cavideo (o celular: 21-980130885) ou a conta bancaria (Bradesco – Agência: 1745-0 – Conta corrente: 0021495-7 – CAVIDEO PRODUÇÕES – CNPJ: 016663260001-15). O projeto de Bigode, que tem no currículo documentários (“Casa9”) e ficções (“For All – O Trampolim da Vitória”), é uma forma de apresentar a potência estética de Pasolini às novas gerações, com seus longas que transgrediam padrões morais desafiando a opressão e o fascismo, numa obra (como cineasta) que vai de 1961 a 1975 – data em que foi assassinado.