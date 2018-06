Cate Blanchett vai presidir o júri de Cannes

Rodrigo Fonseca

Revelada ao mundo no fim dos anos 1990 em Elizabeth, e consagrada com um par de Oscars por O Aviador, em 2005, e Blue Jasmine, em 2014, a atriz australiana Cate Blanchett vai liderar o júri da Palma de Ouro da edição n. 71 do Festival de Cannes. O evento este ano vai de 8 a 19 de maio, na Croisette, e deve contar com filmes zero km de Xavier Dolan, Asghar Farhadi e Alfonso Cuarón. Estima-se ainda que o balneário vire palco de um tributo aos eventos políticos do Maio de 68, que comemoram 50 anos. Em 1968, a Palma não foi entregue devido a um turbilhão de protestos que levaram o festival a ser suspenso.