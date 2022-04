Carroça de Ouro pra Kelly Reichardt na Quinzena

RODRIGO FONSECA

Evento paralelo (mas de vagas disputadíssimas) à briga pela Palma de Ouro de Cannes, que vai ser realizado este ano de 17 a 28 de maio, a Quinzena dos Realizadores anunciou nesta terça as atrações de sua 54ª programação, incluindo entre as suas atrações um espaço de honra pra aclamada diretora americana Kelly Reichardt (de “First Cow”) ir receber a Carroça de Ouro. Batizado em tributo a um cult de Jean Renoir, o troféu La Carrosse d’Or é uma honraria confiada a vozes de timbre autoral, como é o caso da cineasta, nascida em Miami há 54 anos, e coroada com o Prêmio Tigre, do Festival de Roterdã, em 2006, por “Antiga Alegria” (“Old Joy”). Este ano, ela terá um filme em competição na seleção oficial de Cannes: “Showing Up”, que concorre à mais cobiçada láurea do evento francês apoiado no carisma de Michelle Williams. A atriz encarna uma escultora à margem de uma crise.

“Eu sempre tento propor uma investigação da condição humana a partir de pontos de observação que desmistifiquem lugares comuns de representação de gênero”, disse Kelly ao P de Pop durante a Berlinale de 2020, onde concorria a troféus com “First Cow”, hoje na grade da MUBI. “Sou cineasta e montadora. Editando, eu trago o filme para mais perto de mim, em um lugar silencioso, onde consigo repensar as minhas escolhas”.

Criada em 2002, a Carroça de Ouro já confiada a Jacques Rozier, Clint Eastwood, Nanni Moretti, Ousmane Sembène, David Cronenberg, Alain Cavalier, Jim Jarmusch, Naomi Kawase, Agnès Varda, Jafar Panahi, Nuri Bilge Ceylan, Jane Campion, Alain Resnais, Jia Zhangke, Aki Kaurismäki, Werner Herzog, Martin Scorsese, John Carpenter e Frederick Wiseman.

Eis a lista de longas selecionados pela Quinzena, em sua 54ª edição:

Scarlet dirigido por Pietro Marcello – Filme de abertura

1976 dirigido por Manuela Martelli

The Water dirigido por Elena López Riera

The Dam dirigido por Ali Cherri

The Super 8 Years dirigido por Annie Ernaux & David Ernaux-Briot

Ashkal dirigido por Youssef Chebbi

The Five Devils dirigido por Léa Mysius

De Humani Corporis Fabrica dirigido por Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor

Continental Drift (South) dirigido por Lionel Baier

Enys Men dirigido por Mark Jenkin

Falcon Lake dirigido por Charlotte Le Bon

Will-o’-the-Wisp dirigido por João Pedro Rodrigues

Funny Pages dirigido por Owen Kline

God’s Creatures dirigido por Anna Rose Holmer & Saela Davis

Harkis dirigido por Philippe Faucon

Men dirigido por Alex Garland

The Mountain dirigido por Thomas Salvador

Pamfir dirigido por Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Paris Memories dirigido por Alice Winocour

Under the Fig Trees dirigido por Erige Sehiri

One Fine Morning dirigido por Mia Hansen-Løve

A Male dirigido por Fabian Hernández

The Green Perfume dirigido por Nicolas Pariser – Filme de encerramento.

Nesta quarta-feira, serão anunciadas as atrações da Semana da Crítica, outra seção paralela de Cannes, de onde se espera alguma presença brasileira.

p.s.: A partir de 5 de maio, com ingressos já à venda, Adriana Calcanhotto vai inaugurar o “Soberano”, em Itaipava, com três dias de apresentações, que serão o ponto de partida para a seleção criteriosamente pensada por João Lins pra esse novo espaço: uma casa de espetáculos que vai reunir shows, teatro, gastronomia e charutaria. “Desde o projeto de arquitetura até os objetos lúdicos, passando pela programação e pelos chefs contratados, tudo foi pensado para que o Soberano seja um lugar singular, que vai movimentar toda a região”, garante Roberto Cheroto, que assina a direção geral do espaço. Localizado no Shopping Estação Itaipava, o “Soberano” tem 180m² de instalações internas, incluindo um mezanino, e 100m² de espaço externo coberto para receber o público nas noites de quinta a domingo. Shows de Danilo Caymmi, Joyce, Zélia Duncan, João Donato, Lenine e espetáculos com Maitê Proença, Fernanda Montenegro, e Clarice Niskier já estão confirmados para os próximos meses.

p.s.2: Às 2h, a TV Globo exibe um marco do cinema americano dos anos 2000: “A Rede Social” (“The Social Network”, 2010), que celebrou a força do feérico David Fincher como realizador, tendo o ator Jesse Eisenberg, no auge do talento, como sua força propulsora.