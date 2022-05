Cannes louva o ‘Incompreendidos’ de James Gray

RODRIGO FONSECA

Um aroma de “Os Incompreendidos” (1959) perfumou a Croisette na noite desta quinta-feira quando a competição oficial pela Palma de Ouro aplaudiu com ardor “Armageddon Time”. Até Julia Roberts subiu as acarpetadas escadarias do Palais des Festivais para acompanhar o abre da sessão desse tristíssimo drama geracional – um daqueles do qual não se pisca o olho um minuto – dirigido pelo americano James Gray (de “Z – A Cidade Perdida”). A produção é da RT Features de Rodrigo Teixeira, o carioca radicado em São Paulo por trás de cults como “O Farol” (2019) e “Frances Há” (2012). Os dois fizeram “Ad Astra: Rumo às Estrelas” (2019), com Brad Pitt, e unem forças uma vez mais para recriar a Nova York dos anos 1980, assombrada pelo clã dos Trump, sob a ótica de um aborrescente aspirante a artista plástico, Paul Graff (Michael Banks Repeta). O tédio dele é similar ao do jovem Antoine Doinel do marco zero de Truffaut. Exista na monotonia que o envenena o componente da inadequação. Mas este é diluído sempre que o personagem de Anthony Hopkins entra em cena e põe o filme no bolso, no papel do carinhoso avô do rapaz. Anne Hathaway e Jeremy Strong vivem seus pais. É um roteiro talhado para prêmios, dissecando intolerâncias em instituições de formação: a família e a escola.

Ouviu-se um coro de elogios para o jovem ator Jaylin Webb que vive Johnny, um amigo de Graff que é alvo de toda a sorte de intolerância na triagem que Gray faz do racismo nos EUA. “A vida tem momentos alegres e momentos de dor”, disse Gray à TV francesa, antes que a Croisette começasse a repetir, por cada um de seus cantos, que “Armageddon Time” é seu filme mais maduro, de uma simplicidade franciscana aparente, de uma beleza rascante. Quem viu seu “Two Lovers” em Cannes, em 2008, sabe o que esses elogios representam.

Cannes termina no dia 28, com a entrega de prêmios feita pelo júri presidido pelo ator Vincent Lindon.