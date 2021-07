Cannes e Berlim na manha de Aleksey

Rodrigo Fonseca

Atento a “Petrov’s Flu”, de Kirill Serebrennikov, o 74. Festival de Cannes – que sediou, nesta sexta, um protesto contra o atual presidente do Brasil – está de olhos abertos para novas estéticas da Rússia, entre eles “House Arrest”, o novo filme de Aleksey German Jr. Em telas brasileiras, na streaminguesfera, há um longa-metragem dele, egresso do Festival de Berlim, que tomou a dianteira na corrida de seus conterrâneos de Moscou (e arredores) para a consagração em solo internacional: “Dovlatov”. É um dos títulos mais disputados entre os 250 longas-metragens da Reserva Imovision, um bunker de autoralidades na web. Um dos filmes mais elogiados da Berlinale 2018, de onde saiu, com o Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística, essa comédia dramática sobre um escritor em luta pela sobrevivência ganhou os holofotes do circuito europeu, onde vem sendo encarado como um potencial campeão de bilheteria, por ter se tornado uma peça de propaganda contra o governo de Vladimir Putin.

O estadista eslavo é uma figura controversa no cenário político da Europa por apoiar a censura a antipatizantes de seu governo. Embora seja ambientado na extinta União Soviética dos anos 1970, o longa German Jr., baseado em fatos reais, sobre a vida e a obra do escritor Sergei Dovlatov (1941-1990), serve como um signo para os confrontos da Rússia de hoje com seu governante. Essa analogia de oposição a Putin aumentou o interesse dos distribuidores.

Premiado na Berlinale por sua direção de arte e seu figurino, na reconstituição da década de 1970, “Dovlatov” revive as origens do autor de livros como “Parque cultural” (1983) e “A mala” (1986). O foco do longa são os contratempos encarados por Sergei (vivido por Milan Maric) em seus esforços para se firmar na Literatura. Carisma em pessoa, Milan Maric dá múltiplas dimensões existenciais e morais à figura do escritor, tangenciando a fragilidade sem nunca cair na vitimização. Dovlatov peleja para educar uma filha pequena lidando com as demandas de sua ex-mulher enquanto tenta publicar seus textos e escrever um romance definitivo, que o estabeleça entre os grandes nomes da prosa de sua nação.