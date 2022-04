Cannes divulga seus 18 concorrentes à Palma

RODRIGO FONSECA

Depois de ter anunciado uma homenagem a Tom Cruise, com “Top Gun: Maverick” e uma sessão de “Elvis”, de Baz Luhrmann, o Festival de Cannes mobilizou o mundo cinéfilo na manhã desta quinta ao anunciar as atrações (sobretudo aquelas em disputa pela Palma de Ouro) de sua 75ª edição, agendada de 17 a 28 de maio, na França. O título de abertura será “Z (Comme Z)”, um metafilme de zumbis de Michel Hazanavicius (oscarizado por “O Artista”, em 2012). Entram em mostras paralelas “Three Thousand Years of Longing”, de George Miller; “Novembre”, de Cédric Jimenez (com o oscarizado Jean Duajrdin); “Esterno Notte”, de Marco Bellocchio (um telefilme sobre as Brigadas Vermelhas); e episódios da série de vampiros “Irma Vep”, de Olivier Assayas. E não poderia ficar de fora (por razões políticas, em controvérsia à guerra deflagrada pela Rússia) o novo longa-metragem do diretor ucraniano Sergei Loznitsa: “The Natural History of Destruction”. Na competição, medalhões como a francesa Claire Denis, o canadense David Cronenberg e o polonês Jerzy Skolimowsky estão de volta, ao lado de novas promessas como o belga Lukas Dhont e o iraniano radicado na Suécia Ali Abbasi, além da já bem respeitada Kelly Reichardt, dos EUA. Um dos filmes em concurso, “Armageddon Time”, do americano James Gray, teve como produtor o brasileiro Rodrigo Teixeira, da RT Features.

Em competição:

“Holy Spider,” Ali Abbasi

“Les Amandiers,” Valeria Bruni Tedeschi

“Crimes of the Future,” David Cronenberg

“The Stars at Noon,” Claire Denis

“Frere et Soeur,” Arnaud Desplechin

“Tori and Lokita,” Jean-Pierre and Luc Dardenne

“Close,” Lukas Dhont

“Armageddon Time,” James Gray

“Broker,” Hirokazu Kore-eda

“Nostalgia,” Mario Martone

“R.M.N.,” Cristian Mungiu

“Triangle of Sadness,” Ruben Ostlund

“Decisions to Leave,” Park Chan-Wook

“Showing Up,” Kelly Reichardt

“Leila’s Brothers,” Saeed Roustayi

“Boy from Heaven,” Tarik Saleh

“Tchaikovsky’s Wife,” Kirill Serebrennikov

“Hi-Han (Eo),” Jerzy Skolimowski

Un Certain Regard

“Les Pires,” Lise Akoka and Romane Gueret

“Burning Days,” Emin Alper

“Metronom,” Alexandru Belc

“Retour a Seoul,” Davy Chou

“Sick of Myself,” Kristoffer Borgli

“Domingo y La Niebla,” Ariel Escalante Meza

“Plan 75,” Hayakawa Chie

“Beast,” Riley Keough and Gina Gammell

“Corsage,” Marie Kreutzer

“Butterfly Vision,” Maksym Nakonechnyi

“Volada Land,” Hlynur Palmason

“Rodeo,” Lola Quivoron

“Joyland,” Saim Sadiq

“The Stranger,” Thomas M. Wright

“The Silent Twins,” Agnieszka Kmocynska

Cannes Premiere

“Outside Night,” Marco Bellocchio

“Nos Frangins,” Rachid Bouchareb

“Irma Vep,” Olivier Assayas (Series)

“Dodo,” Panos H. Koutras



Special Screenings

“The Natural History of Destruction,” Sergei Loznitsa

“Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind,” Ethan Coen

“All That Breathes,” Shaunak Sen

Midnight Screenings

“Moonage Daydream,” Brett Morgen

“Smoking Makes You Cough,” Quentin Dupieux

Hunt, dir: Lee Jung-Jae

Out of Competition

“Top Gun: Maverick,” Joseph Kosinski

“Elvis,” Baz Luhrmann

“Three Thousand Years of Longing,” George Miller

“November,” Cédric Jimenez

“Masquerade,” Nicolas Bedos

A composição dos diferentes júris será anunciada nos próximos dias.