Cannes celebra os 50 anos do ‘2001’ de Kubrick

Rodrigo Fonseca

Marco histórico estético da ficção científica e da euforia autoral do combativo ano de 1968, “2001 – Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, chega a seu 50. aniversário cercado de homenagens, sendo a mais pomposa delas organizada pelo Festival de Cannes. Em sua 71. edição, agendada de 8 a 19 de maio, Cannes promoverá a sessão de uma copia inédita do cult com Keir Dullea, seguida de debate com o cineasta inglês Christopher Nolan (de “Dunkirk”). Foi ele quem comandou o processo de remasterização. E Nolan, um dos mais potentes diretores do nosso tempo, é um fã confesso de Kubrick e de sua sci-fi lendária. No dia 12 de abril, Cannes vai anunciar os concorrentes à Palma de Ouro, cujo júri avaliador terá Cate Blanchett no comando. Cogita-se que “OverGod”, de Gabriel Mascaro, e “O Grande Circo Místico”, de Cacá Diegues, vão estar em competição.