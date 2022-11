Campanha de ‘Perlimps’ pro Oscar só em 2024

Rodrigo Fonseca

Uma das atrações mais esperados do 12° Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, onde será exibido neste sábado, às 15h30, no Teatro do Parque, no Recife, o longa-metragem “Perlimps”, de Alê Abreu, vai deixar para o fim de 2023 seu projeto de brigar por uma vaga na festa do Oscar. Com essa decisão, o animador poderá ter uma vaga em concurso só na cerimônia de 2024 da cerimônia anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

“A temporada este ano está muito concorrida. São muitos filmes bons chegando ao mesmo tempo. E, como ainda não temos um distribuidor nos EUA, deixamos o Annie (o prêmio anual da Association Internationale du Film d’Animation – ASIFA) e o Oscar para o ano que vem”, diz Alê Abreu ao Estadão, explicando que adota agora a mesma estratégia de seu “O Menino e o Mundo”, vencedor do Festival de Annecy de 2014, indicado ao Oscar em 2016.

Previsto para estrear em janeiro na França, “Perlimps” será lançado no Japão, na China e em Portugal. Há outros territórios europeus já às vistas pelo cineasta, que exibiu seu belíssimo longa na Mostra de São Paulo e pela Première Brasil, no Rio. Na semana passada, a fantasia de Abreu ficou em 1° lugar na disputa de filmes animados do 39° Chicago International Children’s Film Festival, nos EUA, seguido pelo também brasileiro “Meu AmigãoZão – O Filme”, de Andrés Lieban. O título adotado pelo cineasta paulista faz referência a seres, tipo plânctons de luz (mas pode chamá-los de almas), que fizeram o universo ganhar corpo. Aí apareceram os Gigantes – ou seja, o povo da matéria, que cria muros, rompe alianças e segrega sociedades – para desandar a ordem natural. Eles se tornaram os donos da Terra, com suas armas. A fim de desafiá-los, os protagonistas (duas crianças com feições de bichos, encarnadas nas vozes de Giulia Benite, a Mônica dos filmes “Lições” e “Laços”, e de Lorenzo Tarantelli) vão se infiltrar entre os seus algozes. Envolvidos nessa missão, eles conhecem o João-de-Barro, um gigante caído, que esbanja sabedoria de seu bico de passado, de onde ouvimos a voz de Stênio Garcia.

Seu filme fala – de um modo lúdico – sobre intolerância e bipolarização, que são dois códigos muito presentes no Brasil de hoje. O quanto essa estrutura reflete o país em que vivemos?

Alê Abreu: Este conflito entre os personagens nunca foi pensado como uma metáfora da polarização. Depois, é claro, também entendi desta forma, assim como as questões ecológicas que o filme aborda. A verdade é que eu não penso muito nestes assuntos [da realidade] na hora de desenvolver os projetos, mas tudo está tão dentro da gente, mexendo com a gente, que acaba também em expressão artística.

O que o personagem do Stênio Garcia simboliza e como foi feito o trabalho com ele, na captação das vozes?

Alê Abreu: João-de-Barro faz o caminho oposto ao das crianças, retornando do Mundo dos Gigantes (como os mais velhos que voltam a ser crianças), passando pelo Bosque Encantado, que imaginei como um lugar de transição com o Reino do Infinito. Então, são personagens que se encontram neste meio de caminho. Claé e Bruô estimulam João-de-Barro a rever suas lembranças do Reino do Infinito e ele, por sua vez, traz informações importantes aos dois, sobre o mundo dos Gigantes e dos perigos que enfrentarão por lá. Stênio foi gravado à distância, dirigido pela Melissa Garcia, nossa diretora de voz, e pela Viviane Guimarães, assistente de direção.

Desde “Garoto Côsmico”, seu cinema é associado à uma natureza didática, educativa, lírica. Mas o que a sua poética busca dessas vertentes de modo consciente?

Alê Abreu: De consciente muito pouco. Não saber, não ter controle, é algo importante no meu processo de trabalho. Vou desenhando livremente, sem saber muito bem o que estou fazendo, colecionando anotações, rascunhos, personagens, situações, cenas. Depois, todos estes elementos precisam ser avaliados, costurados, e acho que é só aí que entra um lado um pouco mais consciente e analítico. É quando busco entender o filme que está surgindo ali. Em “Perlimps”, nessa fase de dramaturgia houve uma participação muito importante dos produtores do filme, assim como uma etapa com uma equipe de board e animatic, na qual pensamos muito sobre o roteiro.