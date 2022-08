Cadê ‘A Vingança é Minha’, vencedor de Locarno?

Rodrigo Fonseca

Iniciado da quarta-feira passada, com “Trem-Bala”, de David Leitch, o Festival de Locarno deu seu aval, nesta edição de número 75, a uma série de pérolas, como “Fairytale”, de Alexander Sokurov, e “Bowling Saturn”, de Patricia Mazuy, ambos na caça pelo Leopardo de Ouro, num momento em que o evento se reinventa, sob a direção artística do crítico Giona A. Nazzaro. Só que, até hoje, o ganhador do troféu mais disputado da maratona cinéfila suíça de 2021, “A Vingança É Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro”, continua inédito em circuito nacional no Brasil, sem vaga até nos streamings.

Ave rara em qualquer festival europeu de cinema, sobretudo na competição, os filmes de artes marciais tiveram seu legado (estético e sociológico) honrado com a conquista do Leopardo de Locarno do ano passado, cujo CEP é da Indonésia. Dirigido por Edwin, um designer e cineasta de 44 anos que (como todo grande artista de sua cidade, Surabaya) usa apenas o prenome, o longa-metragem é um thriller de kung fu (e outras lutas) nos moldes dos clássicos de Hong Kong. Lembra Jackie Chan, parece com os clássicos de Michelle Yeoh e evoca “O Dragão Chinês” (1971), com Bruce Lee (1940-1973). Seu diferencial em relação a seus congêneres está na maneira como a trama detona o machismo e todas as práticas sexistas. Começa pelo detalhe de que um dos personagens centrais, o feroz lutador Ajo Kawi (Marthino Lio, num banho de carisma), imbatível nos socos e nos pontapés, estar enfrentando uma impotência sexual incontornável. Nem ervas, nem mandingas resolvem sua situação.

Indicado ao Urso de Ouro da Berlinale de 2012 com “Postcards From The Zoo”, Edwin diz que a Indonésia tem uma produção cinematográfica pop vasta, com filmes cujo orçamento gravita entre € 500 mil e € 2 milhões, lotando salas. “A Vingança É Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro” nasceu para seguir esse destino.

Construído a partir de uma montagem tensa, que torna ainda mais dinâmicas suas sequências de pancadaria, com ângulos de matar Van Damme de inveja, “Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash” (seu título internacional) é uma junção de melodrama e thriller. Em seu enredo, Ajo Kawi quebra os ossos alheios por dinheiro, trabalhando para um chefão do crime, cujos desafetos ele extermina a soco. Numa missão em uma empreiteira, ele esbarra com uma jovem tão furiosa e letal quanto ele: Iteung (Ladya Cheryl). Os dois têm uma luta mortífera da qual Kawir sai todo quebrado, mas vencedor. Obcecado com a mulher que, por pouco, não o fez beijar a lona, ele vai atrás dela e os dois se apaixonam e se casam, apesar de o problema do sujeito persistir. Não há nada que possa curá-lo. Carente de prazer, Iteung acaba se envolvendo com um antigo namorado e cai na bandidagem outra vez, numa curva dramática do filme em que Edwin homenageia cânones do folhetim. A separação dele põe em xeque fragilidade afetivas e a ideia de cumplicidade.

Locarno chega ao fim neste sábado, com a premiação oficial, e estima-se que o Brasil saia com prêmios par “Regra 34”, de Julia Murat, que combate o racismo estrutural e o sexismo a partir da saga de uma estudante de Direito que imerge no universo das práticas sexuais BDSM (uma mistura de prazer e dor). Sol Miranda (que tem tudo pra conquistar a láurea de Interpretação Feminina deste ano) e Lorena Comparato são os destaques do elenco. Ainda falando de Brasil: muitos elogios cercaram o curta-metragem “Big Bang”, de Carlos Segundo, sobre um técnico em conserto de fogões de Uberlândia. A produção concorre na mostra Corti d’Autore. Ainda tem um filme novo da cineasta Ana Vaz, “É Noite na América”, na seleção Cineasti Del Presente, mostrando a presença de animais nas grandes cidades.

Nesta terça, uma coprodução entre Brasil e Cuba, em fase de projeto, chamada “MOA”, com direção de Marcel Beltrán e produção de Paula Gastaud, conquistou a linha principal de fomento do fundo Open Doors Grant de Locarno (estimado em CHF 35.000) para usar em seu desenvolvimento.