Caçador de Marte é a celebridade do ‘Synder Cut’

RODRIGO FONSECA

Tem muita coisa muito boa no “Snyder’s Cut” da “Liga da Justiça”, hoje disponível em diversos streamings, entre elas a participação soturna do Coringa de Jared Leto e a participação de Ajax, o Caçador de Marte, que vem sendo a figura mais comentada da web acerca deste filmaço de 4 horas, capaz de rivalizar de igual pra igual com qualquer superprodução Marvel. Mas a maior dúvida aqui é saber quem é esse ET com poderes telepáticos. Vivido por Harry Lennix, o alien de Marte é um dos mais poderosos heróis da DC Comics, capaz de voar, de ler mentes, de ficar invisível e de mudar sua forma. J’onn J’onzz é o nome desse vigilante que surgiu na “Detective Comics” nº 225, em novembro de 1955, escrito por Joseph Samachson e desenhado por Joe Certa. A torcida dos DCnautas agora é para que a Panini Comics lance no Brasil uma compilação com as aventuras dele.

p.s.: Falando de HQs, não perde “EVARISTO”, de Alack Sinner, Carlos Sampayo e Francisco Solano López. É uma epopeia policial à moda argentina a partir das vivências de um comissário que investiga o crime na Buenos Aires de 1960. Seu uso arrebatador do preto e branco evoca os filmes do cinemanovismo latino, em especial “O Caso dos Irmãos Naves” (1967). O material foi originalmente publicado entre 1983 e 1987 em solo portenho. A edição luxuosa da Comix Zone dá de mil a zero na compilação dos argentinos.

p.s.2: Tem “Creed: Nascido Para Lutar” (2015), de Ryan Coogler, na tarde deste domingão na Globo, com Sylvester Stallone no auge do talento, de volta ao papel de Rocky Balboa. É 15h50.