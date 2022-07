Cabíria exulta lirismo com Paciência Selvagem

RODRIGO FONSECA

Xará da personagem antológica de Giulietta Masina, o Cabíria, mais expressivo festival das potências femininas na telona, inicia nesta quarta-feira mais uma edição, trazendo em seu cardápio um filmaço brasileiro coroado nos EUA com um prêmio coletivo no Festival de Sundance para seu elenco, do qual faz parte a cantora Zélia Duncan: o belíssimo “Uma Paciência Selvagem Nos Trouxe Até Aqui”. Dirigida por Érica Sarmet, essa produção foi eleita o Melhor Curta-Metragem da 25ª edição da Mostra de Tiradentes, em janeiro. Ganhou lá também o Prêmio Canal Brasil de Curtas. Na trama, Zélia vive Vange, que, cansada de solidão, vai a uma festa LGBTQIA+ para celebrar a vida. Sua narrativa mistura imagens de arquivo de Niterói referentes a eventos de afirmação da homoafetividade de três décadas atrás, num debate sobre desejo e luta contra a intolerância. Para os jurados de Tiradentes, a “bravura política e estética com que produz um sentido de comunidade e mesmo de futuridade na imaginação da vida em conjunto, materializando o desejo sapatão no sexo e na construção de uma coletividade”, foram alguns dos motivos de premiação ao curta, assim como “o modo como constrói uma narrativa afetiva pautada pelo desejo e pelo encontro de gerações lésbicas, projetando um entrelaçamento de temporalidades nas fricções desse encontro”. É um filme comovente, com uma montagem inventiva, assinada por Clarissa Ribeiro e Bem Medeiros. Dá um pulo no https://www.cabiria.com.br/ para conferir o que rola no festival. A projeção do curta de Érica está marcada para quinta, às 16h, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), que será a sede presencial da programação do Cabíria, com exibições online de 29 e 31 de julho no site Cardume.

Com patrocínio da Spcine, o Cabíria está aportando pela primeira vez em São Paulo em uma edição híbrida, apresentando atrações de 27 a 30 de julho no CCSP, estendendo-se online até 3 de agosto, para todo o Brasil, no streaming Cardume e redes sociais. A edição deste ano traz 23 filmes – entre longas, curtas e microfilmes -, workshop, palestra e estudos de caso. Entre os destaques desta 4ª edição, está a pré-estreia nacional de “Faya Day”, de Jessica Beshir (que vai pra grade do www.mubi.com já, já); a sessão seguida de debate do longa “A Felicidade das Coisas”, de Thaís Fujinaga, roteiro vencedor do Cabíria Prêmio de Roteiro (2017); e a Mostra Foco Alemanha.

Em sua sessão de abertura, neste 27 de julho, o festival exibirá o filme homenageado “Feminino Plural”, de Vera de Figueiredo, carioca de 88 anos, que, além de cineasta, é arquiteta e artista plástica. Lançado em 1976 e considerado um dos primeiros filmes feministas do cinema brasileiro, “Feminino Plural” foi filmado no contexto da ditadura militar brasileira e questiona temas ainda atuais como os papéis das mulheres na sociedade e liberdade feminina. Nesta mesma noite, acontecem também as premiações do 7º Cabíria Prêmio de Roteiro, para roteiros de longa-metragem de ficção, cujo 1º lugar passa a integrar a cobiçada Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição de promoção do audiovisual brasileiro. O anúncio do Prêmio Selo Elas – Cabíria – Telecine, cujo projeto vencedor receberá uma consultoria com especialistas das equipe Elo Company e Telecine. O Prêmio Cardume Cabíria, em conjunto com a plataforma de streaming Cardume, premiará três roteiristas para o desenvolvimento de roteiros de curta-metragens. E, por fim, o Prêmio Parafernalha Cabíria, dedicado a roteiros de esquete de humor com objetivo de firmar um contrato de produção e veiculação da obra vencedora no Canal Parafernalha.

Vale destacar que o Telecine é parceiro do Cabíria Festival Audiovisual e terá especiais dedicados ao evento. No canal Telecine Cult, o “Especial Cabíria Festival” vai ao ar em 27 de julho a partir das 16h, com a exibição dos filmes: “A Nuvem Rosa”, “Rafiki”, “Ana. Sem Título”, “Retrato de Uma Jovem em Chamas” e “Transtorno Explosivo”. Já o streaming do Telecine disponibilizará a Cinelist Cabíria Festival durante todos os dias de evento. A seleção conta com os filmes: “Alvorada”, “Rafiki”, “Ana. Sem Título”, “Retrato de Uma Jovem em Chamas”, “Três Verões”, “Papicha”, “Bela Vingança”, “Alvorada”, “Filhas do Sol”, “Kiki” e o “O Corpo É Nosso”. O Curta!On, também parceiro do evento, disponibiliza a série “Segundo Take”, de 13 episódios, para quem se cadastrar na plataforma e utilizar o cupom CABIRIA, válido até 30/09. A MUBI, distribuidora global e serviço de streaming com curadoria, oferecerá 30 dias grátis para novos usuários que se cadastrarem na plataforma. Feito o cadastro, basta acessar www.mubi.com/cabiriafestival e utilizar o cupom cabiriafestival.

p.s.: Vai ter “Freaks Out”, de Gabriele Mainetti, no Espaço Itaú do Rio e de SP, nesta sexta, na grade da 8 ½ Festa do Cinema Italiano. Sua narrativa fala de uma trupe circense com poderes sobre-humanos que luta contra o jugo nazista. O filme anterior do cineasta, um longa de super-herói à italiana chamado “Meu Nome É Jeeg Robot” (2015), está na grade da HBO Max.