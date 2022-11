‘Búfalo’, um Van Damme portenho

RODRIGO FONSECA

Entre apostas em blockbusters (“30 Noches Com Mi Ex”) e no potencial concorrente ao Oscar da América do Sul (“Argentina, 1985”), o cinema portenho tem revelado joias ao Festival de Mar Del Plata, em sua 37ª edição, incluindo um filme de luta (MMA) nos moldes de Jean-Claude Van Damme, só que em terras bonaerenses: “Búfalo”. A direção é de Nicanor Loreti, um dos mais prolíficos diretores argentinos da atualidade e um dos ais ousados no que envolve o planisfério pop do “cinema de gênero”. Constam de seu currículo pérolas como “Diablo” (2011) e “Kryptonita” (2015). Nesse “Dragão Branco, Lutador Sem Lei” hispânico, o dínamo do octógono Sergio “Maravilla” Martínez vive um craque das artes marciais que, depois de anos de cárcere, tenta refazer sua vida. O problema: seu ex-empregador no crime exige que ele faça um novo roubo, o que gera consequências sinistras. Mas seu treinador vai fazer de tudo para mantê-los nos ringues. Loreti tem um domínio abissal dos códigos da ação, mantendo a adrenalina em fervura máxima.

Mar Del Plata dura até o dia 13.