Brasileiras no júri de San Sebastián

Rodrigo FonsecaDistribuidora de “Bacurau”, Sílvia Cruz, da Vitrine Filmes, vai integrar o corpo de jurados do 67. Festival de San Sebastián, na seção competitiva Zabaltegi-Tabakalera, assim como a produtora mineira Vania Catani (de “O palhaço”), que será jurada na mostra Europe-Latin America Coproduction Forum, no evento espanhol. Para o comando do time de jurados da disputa oficial pelo troféu Concha de Ouro, foi o escalado o cineasta e escritor irlandês Neil Jordan, que rodou cults como “Traídos pelo desejo” (1992). Ao lado de Jordan, estão as atrizes Bárbara Lennie e Mercedes Morán, os produtores Pablo Cruz e Katriel Schori e a diretora de fotografia Lisabi Fridell.

San Sebastián anunciou nesta sexta a inclusão de mais dois filmes de peso em seu menu de 2019: a biopic “Seberg”, com Kristen Stewart no papel da mítica atriz Jean Seberg, e o curta “Nimic”, do grego Yorgos Lanthimos (de “A favorita”), com Matt Dillon.