Brasil de Antonio Pitanga em Cannes

Rodrigo Fonseca

Ao denunciar mundialmente os riscos enfrentados pela Cinemateca Brasileira, Thierry Frémaux aproveitou o anúncio dos longas-metragens que receberão o logo do Festival de Cannes 2020 para falar de nosso país, representado na seleção por Antonio Pitanga, astro escolhido pelo diretor João Paulo Miranda Maria para protagonizar o filme “Casa de Antiguidades”. Em um post no Facebook, o cineasta – laureado com uma menção honrosa na Croisette, em 2016, pelo curta-metragem “A Moça Que Dançou Com o Diabo” – declarou: “O filme tem o protagonismo de Antonio Pitanga, com seus mais de 80 anos, interpretando Cristovam; um homem que veio do interior de Goiás e que enfrentará violentamente um grupo ultra conservador no sul do Brasil. Isto o guiará num buraco negro profundo e complexo; que espelha um Brasil que está perdido no tempo, com cara dos anos 70.” A distribuição será feita pela Pandora. Entre os destaques deste ano, vale ressaltar um par de trabalhos de Steve McQueen (“12 Anos de Escravidão”), inéditos das diretoras Naomi Kawase e Maïween, o horror zumbi da Coreia do Sul “Península” e o regresso de Fernando Trueba (de “Quero Dizer Que Te Amo”) à ficção.

Além de Pitanga, “Casa de Antiguidades” tem ainda no elenco o belga Sam Louwyck (“Cargo”), Ana Flávia Cavalcanti (“Corpo Elétrico”), Aline Marta Maia (“Serial Kelly”) e Gilda Nomacce (“As Boas Maneiras”). A direção de fotografia é de Benjamín Echazarreta, fotógrafo de “Uma Mulher Fantástica”, longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e a montagem é de Benjamin Mirguet (“Batalla En El Cielo”). Vale lembrar que Pitanga – reverenciado pela Mostra de Tiradentes, em janeiro – está voltando à direção, depois de quase quatro décadas (em 1978, ele lançou “Na Boca do Mundo”), com um longa sobre a Revolta dos Malês, produzido por Flávio Tambellini. É uma vitória para o Brasil que, neste momento de luta contra o racismo, um longa protagonizado por um mito como ele possa ganhar o mundo, sob a égide de Cannes.

AS ATRAÇÕES DE CANNES

The French Dispatch – Wes Anderson

Éte 85 – François Ozon

True Mothers – Naomi Kawase

Loversrock – Steve McQueen

Mangrove – Steve McQueen

Another Drink – Thomas Vinterberg

Last Words – Jonathan Nossiter

ADN – Maïwenn

Even – Im Sang-soo

El olvido que seremos – Fernando Trueba

Des hommes – Lucas Belvaux

Peninsula – Yeon Sang-ho

The Real Thing – Koji Fukada

Passion simple – Danielle Arbid

Good Man – Marie-Castille Mention Schaar

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait – Emmanuel Mouret

John and the Hole – Pascual Sisto

Limbo – Ben Sharrock

– Nir Bergman

Rouge – Farid Bentoumi

Sweat – Magnus von Horn

Teddy – Ludovic and Zoran Boukherma

February – Kamen Kalev

Ammonite – Francis Lee

Médecin de nuit – Elie Wajeman

Enfant terrible – Oskar Roehler

Nadia, Butterfly – Pascal Plante

Eight and a Half – Ann Hui Sammo Kam-Bo Hung Ringo Lam Patrick Tam Johnnie To Hark Tsui John Woo Woo-Ping Yuen

Falling – Viggo Mortensen

Pleasure – Ninja Thyberg

Slalom – Charlène Favier

Casa de Antiguidades – João Paulo Miranda Maria

Broken Keys – Jimmy Keyrouz

Ibrahim – Samuel Guesmi

Daniel Rosenberg

Gagarine – Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

16 printemps – Suzanne Lindon

Vaurien – Peter Dourountzis

Garçon chiffon – Nicolas Maury

Si le vent tombe – Nora Martirosyan

On the Way to the Billion – Dieudo Hamadi

The Truffle Hunter – Michael Dweck, Gregory Kershaw

9 jours à Raqqa – Xavier de Lauzanne

Cévennes – Caroline Vignal

French Tech – Bruno Podalydès

Un triomphe – Emmanuel Courcol

Le Discours – Laurent Tirard

L’Origine du monde – Laurent Lafitte

Aya and The Witch – Goro Miyazaki

Flee – Jonas Poher Rasmussen

Soul – Pete Docter, Kemp Powers