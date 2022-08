Bonde do Brasil em circuito nas telas

Rodrigo Fonseca

Há onze longas-metragens brasileiros em cartaz no circuito exibidor carioca neste momento, numa safra das potentes e diversas que vivemos desde o início da pandemia, redesenhando nossas formas de representar o país, a partir de expressões de decolonização e de combate ao sexismo, com novas vozes se firmando na direção. No IMS carioca, ainda rola um regresso de “No Coração do Mundo”, de Maurílio e Gabriel Martins, no sábado e no domingo, às 15h30. A volta de Ana Carolina Teixeira Soares aos écrans, após um hiato de oito anos sem lançar nada, já é um motivo de júbilo, que se amplia com a sofisticação política do roteiro de “Paixões Recorrentes”. E há todo o debate sobre os modos de viver no Brasil aberto pelo delicado “Marte Um”, do já citado Gabriel Martins, retratando a força do cinema mineiro. Se não bastasse, ainda temos um thriller de ação explosivo: “Cano Serrado”, de Erik de Castro, que faz um réquiem para Rubens Caribé, morto em julho. Na segunda, às 2h30, ainda vai rolar um resgate de “Amor Maldito”, de Adélia Sampaio, no Estação NET Botafogo.

Confira a seguir a lista de produções em circuito:

SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS, de Fábio Leal

PLUFT, O FANTASMINHA, de Rosane Svartman

MARTE UM, de Gabriel Martins

PAIXÕES RECORRENTES, de Ana Carolina

O DEBATE, de Caio Blat

ASSALTO NA PAULISTA, de Flávio Frederico

O PALESTRANTE, de Marcelo Antunez

PAPAI É POP, de Caito Ortiz

45 DO SEGUNDO TEMPO, de Luiz Vilaça

CANO SERRADO, de Erik de Castro

MEU ÁLBUM DE AMORES, de Rafael Gomes

Na semana que vem, rola “De Repente Drag”, de Rafaela Gonçalves; “Segredos do Putumayo”, de Aurélio Michiles; “Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu”, de Carlos Jardim; “Os Ossos da Saudade”, de Marcos Pimentel; e “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”, de Gustavo Fernández.

p.s.: Na madrugada de sexta pra sábado, a Globo exibe “Besouro Verde” (2011), de Michel Gondry, com Seth Rogen.

p.s.2: Neste domingo, às 23h, a TV Brasil exibe o documentário “Mussum, Um Filme do Cacildis” (2019), de Susanna Lira. O documentário apresenta a trajetória do comediante e sambista Antônio Carlos Bernardes Gomes (1941-1994), o Mussum, por diferentes ângulos. O longa revela facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa humorístico “Os Trapalhões” e por sua carreira nos Originais do Samba.