‘Blonde’ ganha sessão em San Sebastián

RODRIGO FONSECA

Apresentado na competição pelo Leão de Ouro sem conseguir a adesão popular e o afago da crítica que a Netflix, sua produtora e exibidora, esperava, “Blonde”, um recorte metonímico da vida de Marylin Monroe (1926–1962), com a cubana Ana de Armas no papel principal, ganhou uma exibição de San Sebastián nos 45 minutos do segundo tempo do evento espanhol, a fim de atrair mais holofotes para sua estreia, no dia 28. Decalcado do romance homônimo de Joyce Carol Oates sobre a loura de “Nunca Fui Santa” (1956), o longa-metragem entra na vaga anual de Filme Surpresa, que o festival sempre reserva pra seu último dia, em paralelo à sua cerimônia de premiação, com a entrega da Concha de Ouro, e da sua sessão de encerramento, a cargo de “Marlowe”, com Liam Neeson. Controverso por natureza, o cineasta neozelandês Andrew Dominik (“O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Robert Ford”) assina a direção de “Blonde”, abordando a diferença entre a personagem pública e privada de Marilyn, já transformada em mito. Partindo de sua volátil infância, quando era chamada pelo nome real, Norma Jeane, até sua ascensão ao estrelato, com direito a romances explosivos, o filme escancara o circo midiático que levou a estrela ao desespero e à solidão. O craque do beisebol Joe DiMaggio (1914-1999), que foi apaixonado por ele durante anos, entra em cena vivido por Boby Cannavale, sem que o personagem receba o nome real do atleta. O mesmo vale para o dramaturgo Arthur Miller (1915-2005), que é encarnado por Adrien Brody. Entre os títulos em concurso pelos troféus do evento, “The Wonder”, do chileno Sebastián Lelio, e “Walk Up”, do sul-coreano Hong Sangsoo, são os mais cotados para vencer.