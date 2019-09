Biarritz celebra o Brasil de Bressane

Vai dar Brasil em, com dois filmes em concurso e mil vivas parae sua trajetória de invenções. Estamos em tempo de holofote sob os olhos das grandes mostras internacionais. Desde sábado, o Brasil comemora a vitória de, de, em, onde conquistou o Leão de Melhor .Doc Sobre Cinema. E há uma semana, celebramos a inclusão de, de, no. Agora, a produção nacional tem mais uma alegria vinda de terras estrangeiras: a inclusão de um par de longa-metragens de alta voltagem plástica na seleção oficial do, que vai ainda prestar um tributo a um de nossos maiores criadores. Além de exibir, de, e, de, em sua competição, o evento francês, agendado de 30 de setembro a 6 de outubro, vai homenagear Bressane, que acaba de rodar “Capitu e o Capítulo”, com base em Machado de Assis. Na França, para revisar seus préstimos à arte de resistir nas telas, haverá a projeção do genial(2018), ainda inédito por aqui, além de(2016) e(2013).Há uns dois anos, em meio ao choque da catarse gerada porem circuito nasceu esta resenha aqui, de golfada:É comum se ouvir falar do cinema de Julio Eduardo Bressane de Azevedo como sendo o que de mais hermético (e esnobe) o audiovisual brasileiro já produziu, talvez porque a transcendência por ele alcançada (e generosamente compartilhada conosco, filme a filme) exija um grau de liberdade que demanda disposição para incomodo e dúvida. Há um Bressane que cai como colírio nas retinas, pelo requinte na luz dos fotógrafos Pablo Baião e Pepe Schettino e na direção de arte de Moa Batsow: “Beduíno”. É um Renascimento por quadro: uma descoberta nova, na reta do antropocentrismo, daquele dos mais demasiados, no qual as vaidades humanas e suas infantilidades mais mimadas explodem em cena. Às vezes elas chegam como a encenação de uma guerra com metralhadoras de plástico. Às vezes chegam nos vagões de um Ferrorama que “ivagina” a nudez de Alessandra Negrini. É sempre algo da ordem do brincar. Algo que se amontoa num jogral de signos sobre a arte de narrar e sobre o próprio cinema de Bressane, trazendo à tona “Memórias de um Estrangulador de Loiras” (1971), um dos filmes mais cultuados do diretor, não como uma continuação, mas como uma revisita, como uma “ressurreição de arquivo”, bem parecido com o procedimento tomado por Manoel de Oliveira em relação ao aclamado “A Bela da Tarde” (1967), de Buñuel, ao filmar “Belle Toujours” (2006). O mesmo se deu em “Luz nas Trevas” (2010), de Helena Ignez, em relação a “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla. São ressurreições e ressignificações, como aponta o “Tá bom assim?”, perguntado por Fernando Eiras ao próprio Bressane numa das tomadas deste seu novo trabalho, que foi elogiado em sua passagem pelo Festival de Locarno, em 2016. Lá, ele é encarado como um mestre, de cógito autoral – não algo hermético, carregado de enobismo.A homenagem de Biarritz chega agora como um reconhecimento ao gás que a filmografia de Bressane injetou nos motores de nossa internacionalização. Desde que a Retomada começou, em 1995, não houve um longa-metragem dirigido por ele – e foram dez, em 22 anos – que não conquistasse um espaço nos maiores festivais do mundo, entre Cannes, Veneza, Roterdã e Locarno. Em 50 anos na direção de longas, sua obra levou o Brasil pra fora numerosas vezes: não um Brasil alegórico, com macumba pra turista, mas um Brasil poético, irônico, sensual. Bressane é pra rir: pra rir com ele e não dele, como comprovam alguns dos diálogos de Eiras e Alessandra em “Beduíno”, no qual, entre rizomas (e não personagens), o diretor revive seu próprio cinema em reação ao esgotamento das rebeldias e dos projetos estéticos de seus conterrâneos. Como Voltaire, ele ri da impotência alheia para dar a seu sistema de ideias uma instância livre de códigos e arquétipos. O saudoso Guará Rodrigues (1943-2006) volta à tela, na evocação do filme de 71 como uma (boa) ideia de fantasmagoria: as louras mortas de ontem são a neurose introjetada de um presente em erosão política e simbólica. É um exercício de reação, o que só nos mostra o quão necessário Bressane é e quão grande Alessandra fica a cada parceria com ele, tendo em Eiras um Rimbaud a mover os remos de seu barco ébrio de contestações elegantes (mas doídas).