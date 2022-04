Benjamin Zambraia nas telas do Cine Bijou

Rodrigo Fonseca

Lançado durante o Festival de Brasília, em dezembro de 2020, ecoando como um sopro de inovação por uma seara cinéfila mais afoita por experimentações do que por cifras, o longa-metragem “Benjamin Zambraia e o Autopanóptico”, de Felipe Cataldo, vai ser exibido nesta sexta, às 20h40, no Cine Bijou, em São Paulo. Com domínio pleno das cartilhas da direção e um elenco inspirado (sobretudo Barbara Vida), Cataldo faz uma carta de amor à tradição do Cinema de Invenção. Sua sinopse é um enigma: “No relógio das pedras a longevidade humana não conta um segundo”. Apoiado no talento de Barbara e Helena Ignez, o longa desafia formalismos.

A que linhagem estética o Benjamin Zambraia pertence e com que tradições ele dialoga?

Felipe Cataldo: Sinto o filme como uma espécie de continuidade do que Jairo Ferreira definiu como Cinema de Invenção, com toques sem-vergonha de muito experimentalismo e humor. Rogério Sganzerla, Alejandro Jodorowsky e David Lynch certamente são influências bem visíveis no filme, porém visões mais aprofundadas podem também perceber outros traços e assíntotas, que vão desde Stan Brakhage até Os Trapalhões. Cinema Experimental e “Sessão da Tarde”, talvez essas sejam as tradições que dialogam entre si ao longo do filme.

De Brasília até hoje, que caminho você percorreu, por que mostras e cinemas, e o que vem descobrindo acerca da resposta popular ao seu filme?

Felipe Cataldo: O filme recebeu uma menção honrosa no Cinemaking International Film Festival, em Bangladesh. Teve sua primeira exibição presencial na programação do Festival RECINE no Rio de Janeiro, dentro da homenagem ao ator e produtor musical Octávio Terceiro, que, orgulhosamente, integra o elenco e também compôs a trilha sonora do filme. Trilha que inclusive conta com a canção inédita “Rosas Cardinais”, parceria dele com Geraldo Vandré. Entrou ainda na seleção oficial do Noble International Film Festival and Awards e do Kathakali International Film Festival, ambos na Índia; foi pro Festival Ecrã de Experimentações Audiovisuais e pro 1666 – Festival Internacional de Cinema 16mm, ambos no Brasil. Participou do Marché du Film, no Festival de Cannes, dentro do catálogo da Cintámani Films do Chile. Foi exibido também no Filmóptico International Visual Art and Film Festival (Espanha) e no Lift-Off Sessions (EUA). O retorno do público, assim como da crítica, tem sido bem diverso, mas todos, de certa forma, acabam dissertando sobre o longa como uma experiência disruptiva e, ao mesmo tempo, bem-humorada.

De que maneira o seu cinema traduz o Brasil de conflitos que temos hoje?

Felipe Cataldo: Benjamim Zambraia é um personagem tão autofágico quanto o Brasil. Ele, por sua vez, encontrou um caminho de sublimação, e, talvez, falte ao Brasil uma autoconsciência que forje uma mudança similar, quem sabe também através do amor, para que isso o faça seguir um caminho em que transcenda a si mesmo enquanto nação.

Há previsão de estreia?

Felipe Cataldo: A ideia é, mais pra frente, tentarmos colocar o filme em cartaz através da Livres Filmes, mas ainda não temos previsão de quando. Por enquanto, faremos sessões unitárias como essa. E também farei um circuito universitário. Já conversei com a Catia Castilho, para exibir o filme na Estácio, e com o João Luiz Vieira, para exibir o filme na UFF. Por enquanto é o caminho que tenho para seguir com o filme, além de cineclubes. Também vou continuar tentando mostras e festivais.