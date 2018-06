Benicio Del Toro comandará Un Certain Regard de Cannes

Rodrigo Fonseca

Dizem por aí que o Festival de Cannes .71 pode desfilar uma multidão de diretores nacionais, de 8 a 19 de maio, incluindo produções inéditas de Carlos Diegues, Fellipe Barbosa e Gabriel Mascaro, que devem integrar a lista de atrações a ser divulgada no dia 12 de abril, incluindo nelas as pepitas da mostra Un Certain Regard, que acaba de ganhar um presidente de júri: o ator Benicio Del Toro. A escalação do porto-riquenho de 51 anos foi anunciada esta manhã, com o reforço dos boatos acerca da participação de Sicario – Day of the Soldado no evento francês. Quem vai julgar os filmes em disputa pela Palma de Ouro será a atriz Cate Blanchett.

Del Toro foi premiado em Cannes há dez anos por sua atuação no díptico Che, de Steven Soderbergh, e, em 2010, ele integrou um time de jurados liderado por Tim Burton. Agora ele terá de julgar 20 longas inéditos. Especula-se que Where’d You Go, Bernardette, de Richard Linklater, vá abrir o festival.