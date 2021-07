‘Bem Bom’, a doce cinebiografia das Doce

Rodrigo Fonseca

Com o sucesso de bilheteria de “Variações” (2019), a cinebiografia do Freddie Mercury de Lisboa, o rockstar António Variações (1944-1984), Portugal tem feito uma triagem de ídolos da canção pop, sobretudo os ícones da década de 1980, que vão além do fado, revelando a pluralidade daquela cultura musical, mesmo a mais comercial. O fenômeno canoro escolhido pelo cinema lusitano neste momento é As Doce, uma girl band pioneira na Europa, que vendeu milhares de discos na década de 1980. “Bem Bom” é o filme que narra a história do quarteto formado por Fátima Padinha, Laura Diogo, Lena Coelho e Teresa Miguel, que formaram uma referência dance de 1979 a 1987. O título é uma referência a uma música delas. E o P de Pop tá louco pra prestigiar essa história nas telonas. Sob olhares brasileiros, elas evocam As Frenéticas, que foram de 1976 a 1984. Sob olhares lusos, sobretudo o das portuguesas, sintonizadas com os debates sobre equidade de gêneros, As Doce representam um desafio aos paradigmas do machismo e do moralismo, simbolizando o empoderamento feminino em suas vestes e em suas performances. O compositor Tozé Brito foi um dos “pais” do conjunto, responsável por letras que se tornaram hits, como “Café com Sal”. Um elenco de peso empresta seu talento a essas estrelas da indústria fonográfica, cuja saga de conquistas, dissabores e pelejas contra o sexismo é hoje um dos chamarizes de público no circuito exibidor lisboeta, tomado por “Viúva Negra”, “Space Jam 2”, “Velozes e Furiosos 9” e “Snake Eyes”. Sob a direção de Patrícia Sequeira (do ótimo “Jogo de Damas”), as atrizes Bárbara Branco, Ana Marta Ferreira, Carolina Carvalho e (a extraordinária) Lia Carvalho têm arrebatado corações cinéfilos lisboetas. Tozé é vivido por Eduardo Breda. Na terrinha, há polêmicas envolvendo histórias de bastidor das Doce e reclamações da cantora Ágata, que fez parte do grupo, em seus últimos meses de carreira nos palcos, e não foi citada no longa. O roteiro escrito por Cucha Carvalheiro e Filipa Martins, sob a supervisão de Helena Matos, busca abordar conflitos entre as integrantes, problemas afetivos de cada uma, manipulações da gravadora, calotes em shows, turnês pela Europa adentro, com passagens pelos EUA, e abusos dos homens que as cercam. No Brasil, ainda não tivemos a oportunidade de conferir a estrutura narrativa de Patrícia, mas seria uma ótima opção pra 45ª Mostra de São Paulo, que vai de 21 de outubro a 3 de novembro.

p.s.: Inspirada em histórias reais de abusos contra mulheres, a peça teatral de origem inglesa “Cascavel” ganha sua primeira montagem brasileira, com direção de Sérgio Ferrara. A temporada virtual começa, nesta quinta-feira, às 19h30, com ingressos pelo Sympla. Na estreia, haverá uma roda de conversa com as atrizes do espetáculo, Carol Cezar e Fernanda Heras, e, como convidada, a Dra. Gabriela Manssur, promotora de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Justiça de Saia. Será, às 20h30, no Instagram @cascavelapeca.

p.s.2: Com 25 anos de carreira, o ator Luiz Machado está em cartaz no teatro com o espetáculo “Nefelibato”, sobre um homem que perde tudo e tem que morar nas ruas após os efeitos devastadores do Plano Collor nos anos 90. Com texto de Regiana Antonini e direção de Fernando Philbert, o bem-sucedido monólogo encerra temporada, nesta quarta-feira, com apresentação presencial (Teatro PetraGold) e online. “Anderson é um equilibrista no fio tênue entre lucidez e loucura, vida e poesia”, diz o ator. “Ele vai morar na rua nos anos 90, quando perde dinheiro e família, mas suas reflexões se encaixam muito bem no período em que estamos vivendo. Fala sobre as relações humanas, como as atitudes que nós tomamos sem pensar muito são individualistas. Durante essa pandemia, confinados em casa, tivemos a oportunidade de refletir a fundo sobre as relações sociais e o egoísmo que nos cerca”, acredita Luiz Machado. Ingressos: http://www.sympla.com.br/eventos?s=nefelibato&tab=eventos