Belo dia para celebrar o pagode romântico

Rodrigo Fonseca

Dono de uma das mais doces vozes do pagode romântico do Brasil, dedicada a um repertório de dor de cotovelo ou de paixões inflamadas, Belo volta aos palcos do Rio de Janeiro neste sábado, 14 de junho, na Barra, no KM Hall de Vantagens, para uma experiência musical inusitada: um show in concert. Às 22h30, o cantor encara os holofotes para propor uma releitura de seus maiores sucessos. Em seu repertório estão hits como “Desafio”, “Eternamente”, “Tua Boca”, “Quero Te Amar”,

“Intriga da Oposição”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, “Tudo Mudou”, “Reinventar” e

“Incondicionalmente”. Belo promete ainda regravações como “Lambada de Serpente” e “Todo Azul do Mar”. É um espetáculo para demarcar sua maturidade artística no cancioneiro popular das múltiplas desisnências do verbo “amar”. E corações pulam como pipoca quando ele canta: “Quando se apagaram as luzes/

Você me deu a mão e me guiou no escuro/

Como o sol cortando as nuvens/

Você me iluminou e foi o meu porto seguro“.