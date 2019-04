‘Bacurau’ vai disputar a Palma de Ouro de 2019

Rodrigo Fonseca

Festa cinéfila para o Brasil nas telas da França: “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, está na disputa pela Palma de Ouro do 72º Festival de Cannes. O anúncio foi feito esta manhã e incluiu na peleja por prêmios uma coprodução Brasil x Itália com Maria Fernanda Cândido no elenco: “O traidor”, filmado parcialmente no Rio de Janeiro por Marco Bellocchio. Sintonizado com o pleito pelo empoderamento feminino, Cannes trouxe quatro diretoras para a competição: Céline Sciamma (“Portrait de la jeune fille en feu”), Mati Diop (“Atlantique”), Jessica Hausner (“Little Joe”) e Justine Triet (“Sybil”). Além delas, Pedro Almodóvar (“Dor e glória”), os irmãos Dardenne (“Ahmed”), Terrence Malick (“A Hidden Life”), Bong Joon-ho (“Parasita”), Ken Loach (“Sorry We missed you”), Xavier Dolan (“Matthias & Maxine”), Arnaud Desplechin (“Roubaix, une lumière”), Diao Yi’nan (“The wild goose lake”), Elia Suleiman (“It must be Heaven”), Ira Sachs (“Frankie”) e o estreante Ladj Ly (‘Les misérables”) já foram confirmados para competir. Na mostra Un Certain Regard, o cearense Karim Aïnouz vai exibir “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, com Fernanda Montenegro. “Rocketman”, a cinebiografia de Elton John, vai ser exibido em seleção hors-concours.