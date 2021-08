Ato no MAM pela Cinemateca Brasileira

Rodrigo Fonseca

Às 14h deste sábado, a Abraci vai mobilizar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) num ato púlico para discutir os rumos da Cinemateca Brasileira. Em São Paulo, o cineasta Roberto Gervitz, diretor do cultuado “Feliz Ano Velho”, segue agitando o país em atos virtuais e presenciais para debater o trágico incêndio que incinerou parte essencial da memória audiovisual do Brasil.

“O futuro da Cinemateca corre perigo”, alerta Gervitz. “O edital recém-publicado pelo governo promete mais cinco anos de precariedade para essa instituição. Há uma falta de compreensão sobre o que significa preservar o nosso acervo audiovisual. Memória é identidade. A nossa memória não é privatizável. Não é negociável. A nossa memória escarnece do caminho que tomamos. É a nossa consciência”.