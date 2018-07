‘As Viúvas’, de Steve McQueen, abre o BFI de Londres

Rodrigo Fonseca

Um dos filmes mais cotados para o Oscar 2019, o thriller As Viúvas, novo trabalho do diretor inglês Steve McQueen, já tem data para iniciar sua campanha de marketing rumo à estatueta dourada de Hollywood: esta produção repleta de ação e suspense será a atração de abertura do Festival Internacional de Cinema de Londres (BFI London Film Festival), agendado de 10 a 21 de outubro. Viola Davis é a protagonista deste exercício do realizador de 12 Anos de Escravidão (ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2014). Ela lidera um grupo de mulheres que herdaram dívidas de seus finados maridos. Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall e Liam Neeson integram o elenco do longa-metragem, que estreia no dia 9 de novembro no Reino Unido. Semana seguinte, ele estreia nos EUA. McQueen fez sua carreira mundial em Cannes, com Hunger, em 2008, e no Festival de Veneza, com Shame, em 2011. Mas ele parece ter esnobado a curadoria veneziana desta vez: o evento do Lido vai de 29 de agosto a 8 de setembro, com a disputa pelo Leão de Ouro. Mas Londres ofereceu seus holofotes de para McQueen, que iniciou sua carreira no audiovisual pela videoarte e pelas artes plásticas, na capital inglesa. Estima-se que que o drama Alexandre, o novo trabalho de François Ozon, o desenho japonês Mirai, de Mamoru Hosoda, e a comédia Zeroville, de James Franco (laureado lá ano passado com o prêmio de melhor filme, por O Artista do Desastre) possam estar na seleção do evento britânico.

Enquanto isso, na Espanha, 66º Festival de San Sebastián (21 a 29 de setembro) vai prestar homenagem a Hirokazu Kore-eda, ganhador da Palma de Ouro de 2018 com a comédia dramática Shoplifters.