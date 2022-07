‘As Metades da Laranja’ se acham no Prudential

Rodrigo Fonseca

Tudo… tudo… pode acontecer, na cena teatral musical carioca, quando gira o mundo, e o amor romântico ganha uma revisão estética em muitos espetáculos que explodem no gosto popular, e no afago da crítica, centrados no cancioneiro romântico, seja o americano ou o breganejo nosso de todo dia. Temos revisões históricas de carreiras canoras, como se vê em “Judy – O Arco-íris É Aqui”, algodão doce de Flávio Marinho, com uma Luciana Braga em estado de ascese. E temos videokês encenados, como “Meu Sangue Ferve Por Você”, que vai de Luan & Vanessa até Marcelo Augusto. Estas duas peças estão no Shopping da Gávea, aos fins de semana. Só que no miolo semanal, quando a noite vem e o dia vai, o Teatro Prudential, na Glória, acende sua ribalta para uma experiência narrativa bem cantada, que mistura novela das oito (agora das 21h) com o Jacques Demy de “Les parapluies de Cherbourg” e “Qual É a Música?”, tendo como norte o repertório de Fábio Jr. É um joinha que cai como unguento nos cobreiros existenciais de sua plateia: “As Metades da Laranja”. Seu arranco é meio caótico, com falas de selo lacrador, na tentativa de criar uma trama de folhetim, com gêmeos separados no berço, misturada às letras que as rádios AM esgoelaram em nossos tímpanos, dos anos 1980 pra cá. Mas, passados dez minutinhos, a ousada proposta de misturar mimese com sugestão, karaokê com Almodóvar, detona um jogral. Um jogral inteligentíssimo, sempre de prosa com o kitsch, que espreme hits como “Alma Gêmea” e “Só você” até o bagaço, revelando haver ali uma dramaturgia com sumo de reflexão existencial. Um jogral que estabelece Tauã Delmiro como um artista que é ditongo, tritongo, hiato e pronome pessoal do caso reto numa só persona, dividindo-se na direção, na escrita dos diálogos e na atuação. E, se não bastasse, ele ainda faz de conta que é uma vaca, na sequência mais hilária do espetáculo. Pra ver essa representação in loco, anote aí a temporada vai até dia 27 de julho, com sessões às 20h.

Quem está em cena com ele (em sólida atuação) é um titã dessa nova cena “me chama que eu vou” do teatro no Rio de Janeiro: Victor Maia. Em “Meu Sangue Ferve Por Você”, ele revisita “Garçom”, hino da dor de cotovelo imortalizado por Reginaldo Rossi em paletas de cor dignas de Fassbinder. Faz o mesmo em “As Metades da Laranja”. No pancadão do surround sound system instalado em seus pulmões, ele se rasga no molejo de Fábio Jr. ao encarnar Dom, ricaço que tem dívidas a arcar com as angústias de sua infância. Mas ao bater os olhos em Linda (personagem que uma faiscante Analu Pimenta esculpe com múltiplas camadas afetivas, sem nunca pestanejar na arte de fazer rir), Dom será flechado pelo cupido. Tudo vai bem até que ele encontra seu gêmeo perdido, empurrando a narrativa na verdejante ribanceira da vingança e da desconfiança.

Ao longo de16 canções clássicas de Fábio Jr., cantadas ao vivo pelo trio, embaladas pelo piano suingado do diretor musical Tony Lucchesi, mergulhamos numa comédia romântica pop. É uma miscelânea que debate a toxidade nos relacionamentos e clama por lucidez no ardor da paixão. A sequência em que se ouve “Pai” é pra aplaudir de pé. Aliás, a plateia toda se levantou na sessão da quarta passada, para ovacionar um espetáculo que fala sério sobre os desvarios do querer em tom de brincadeira. E tava lotado o Prudential. Corre pra prestigiar.

p.s.: A plataforma Star + está exibindo um ímã de Goyas (o Oscar espanhol): a comédia “O Bom Patrão”, com Javier Bardem no papel de um empresário sem escrúpulos.

p.s.2: Na madrugada deste sábado, às 3h, a Globo exibe “Trabalhando Para o Inimigo” (“99 Homes”, 2014), de Ramin Bahrani, com Andrew Garfield em comovente atuação.